به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رها»، ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هنگام ورودش به ولایت «فاریاب» این کشور گفت که گروه تروریستی داعش در نظر دارد تا هفت هزار نیرو به مناطق شمالی افغانستان اعزام کند.

وی افزود که گروه داعش در تلاش است تا نیروهای خارجی که عمدتا از اتباع کشورهای سوریه، عراق، لبنان، تاجیکستان، ازبکستان و چچن هستند را به مناطق شمالی این کشور اعزام کند.

لازم به ذکر است که معاون اول رئیس جمهوری افغانستان به دنبال گزارش های منتشره مبنی بر سقوط بخش «غورماچ» ولایت فاریاب در هفته گذشته، عازم این ولایت شد.

وی پیش از این اعلام کرده بود که برای مبارزه با گروه داعش ابتدا باید طالبان را سرکوب کرد.

ژنرال دوستم سومین مقام این کشور است که سخن از حضور بالفعل و یا بالقوه گروه داعش در مناطق شمالی این کشور میزند.

پیش تر مقامات محلی ولایت «جوزجان» نیز اعلام کرده بودند که در درگیری های اخیر میان نیروهای امنیتی افغانستان و شورشیان مسلح، چندین تن از اعضای گروه تروریستی داعش نیز کشته شده اند.

گفته های این مقامات محلی جوزجان، حاکی از این است که داعش در مناطق شمالی این کشور حضور داشته و حتی فعالیت هم می کنند.

«عطامحمد نور» سرپرست ولایت «بلخ» نیز چندی پیش گفته بود که گروه داعش در تلاش است تا به مناطق شمالی کشور افغانستان نفوذ کند.

لازم به ذکر است که در حال حاضر ولایت «ننگرهار» در شرق افغانستان، تنها ولایتی است که به طور قطع حضور گروه داعش در آن تایید شده است و نبرد بین نیروهای امنیتی افغانستان و داعش در این ولایت به شدت درجریان است.

پیش تر نیز مقامات نظامی آمریکایی در افغانستان اعلام کرده بودند که حدود ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نیروی داعش در افغانستان و بخصوص در ولایت ننگرهار این کشور حضور دارند و در بخش های دورافتاده آن فعالیت و جذب نیرو میکنند.

اما پس از راه اندازی عملیات های گسترده نیروهای امنیتی افغانستان علیه این گروه هم اکنون مقامات امنیتی این کشور و مقامات نظامی آمریکایی درافغانستان می گویند که تعداد نیروهای داعش در حال حاضر به ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تن کاهش یافته است.