به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، پیمان یوسفی آذر با اشاره به اینکه طرح ساماندهی و نظارت بر عطاریها در وزارت بهداشت و درمان تدوین شده است، افزود:براساس ماده ۱۶ قانون نظارت، وزرات بهداشت و درمان موظف است بر روند کار عطاریها نظارت کند اما این امر فقط به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان محدود نمیشود بلکه باید تمام دستگاههای نظارتی در این زمینه همکاری کنند.
وی گفت: قرار است وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت بر تمام مراحل، از زمان جمع آوری و تولید این گیاهان تا فرآوری و بسته بندی و همچنین عرضه و توزیع آنها به بازار مصرف نظارت داشته باشد.
مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی افزود: متاسفانه عطاریها تحت نظارت نیستند و ۲۸ تا ۳۰ مورد گیاه سمی به مردم میفروشند و از آنجا که اطلاعات دقیقی ندارند ۱۴ تا ۱۵ مورد گیاه دارویی را نیز به اشتباه برای مردم تجویز میکنند.
یوسفی آذر تصریح کرد : ادامه این روند به جایگاه گیاهان دارویی ضربه میزند و اگر آگاهانه وارد نشویم، این جایگاه آسیب میبیند ضمن اینکه گیاه دارویی باید برچسب استاندارد، تاریخ تولید و مصرف، روش نگهداری و مصرف و نحوه تولید و فرآوری داشته باشد.
مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در بسیاری از موارد روشهای جمع آوری و نگهداری گیاهان دارویی بسیار نامناسب است و گیاهان در انبارهای غیراستاندارد نگهداری میشوند بنابراین نه تنها مواد موثره خود را از دست میدهند بلکه میزان باکتریها و قارچها نیز در آنها افزایش مییابد.
یوسفی آذر تاکید کرد: مردم باید به نحوه عرضه گیاهان دارویی در عطاریها دقت کنند.
وی خطاب به سرمایه داران بخش خصوصی گفت : وزارت جهاد کشاورزی از سرمایه گذارانی که به ایجاد واحدهای بسته بندی و فرآوری گیاهان دارویی علاقهمند هستند، حمایت میکند و این واحدها امکان صادرات نیز خواهند داشت.
افزایش سطح زیرکشت گیاهان دارویی در سالجاری
مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت: سطح زیر کشت صنعتی گیاهان دارویی تا پایان امسال از ۴۰ به ۴۹ هزار هکتار افزایش مییابد.
یوسفی آذر با اشاره به اینکه هم اکنون از ۴۰ هزار هکتار سطح زیرکشت صنعتی گیاهان دارویی، حدود ۱۴۷ هزار تن گیاه برداشت میشود، افزود: در طرح توسعه کشت صنعتی گیاهان دارویی برای افزایش ۹ هزار هکتاری سطح زیرکشت ۸۶۲ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.
وی گفت: میزان برداشت و تولید گیاهان دارویی از مزارع و مراتع بهصورت مجاز و غیرمجاز در مجموع ۱۵ میلیون تن برآورد شده است.
مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از تدوین و تصویب برنامه اقتصاد مقاومتی در زمینه توسعه کشت گیاهان دارویی خبر داد و افزود: براساس این برنامه ۱۰ ساله قرار است ۲۰ گونه گیاه دارویی در ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی و مراتع کشت و تولید شود.
یوسفی آذر درباره اجرای طرح بهره برداری اصولی از گیاهان دارویی در مراتع کشور نیز اضافه کرد: با توجه به خشکسالیهای پی در پی و چرای دام بیش از ظرفیت مراتع، به منظور حفظ این عرصهها طرح بهره برداری در ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از مراتع اجرا میشود.
وی افزود : بر اساس این طرح برداشت گیاهان دارویی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد تا اجازه ندهیم گیاهی به معرض انقراض برسد.
مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی همچنین ایجاد و توسعه صنایع فرآوری و بسته بندی استاندارد این گیاهان را شرط ضروری اجرای طرحهای توسعه کشت، بهرهبرداری و صادرات دانست و گفت: بهتر است به جای توجه به صنایع غیراقتصادی با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی به صنعت گیاهان دارویی بپردازیم، این صنعت با توجه به ارزآوری بسیار بالایی که دارد گل سرسبد برنامه اقتصاد مقاومتی است چراکه تمام تولید این گیاهان در داخل انجام میشود.
سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی، سرمایه گذاری پایدار است
یوسفی آذر افزود: ارزش صادرات گیاهان دارویی بدون محاسبه ارزش صادراتی زعفران و گل محمدی حدود ۱۵۰ میلیون دلار است که در مقایسه با ارزش صادرات جهان که ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد شده، عدد ناچیزی است.
وی تاکید کرد: اجرای استاندارد، فرآوری و بسته بندی مناسب میتواند میزان ارزش صادرات گیاهان دارویی را افزایش دهد.
مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: هم اکنون ستاد ویژهای برای تدوین استاندارد گیاهان دارویی با همکاری سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و درمان و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است تا استانداردها تدوین و تعیین شود.
یوسفی آذر همچنین از تصویب استاندارد زعفران خبر داد و افزود: استاندارد کشت، تولید، فرآوری و بسته بندی زعفران به زودی اعلام میشود.
وی درباره حمایت وزارت جهاد کشاورزی از زارعان نیز گفت: وزارتخانه تمام نهادههای مورد نیاز مانند بذر، قلمه، نشاء، نهال و کود را برای کشاورزان تامین میکند و تسهیلات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار میدهد.
مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، تولید و تجارت این گیاهان را سرمایه گذاری پایدار توصیف کرد و افزود: براساس پیش بینی بانک جهانی ارزش صادرات گیاهان دارویی در جهان تا سال ۲۰۵۰ از ۱۵۰ میلیارد دلار کنونی به ۵ هزار میلیارد دلار خواهد رسید و این ارقام نشان میدهد توجه به این بخش، اشتغال زا و ارزآور است.
وی گفت: مرکز تجارت جهانی نیز در گزارش سالانه خود سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی را سرمایه گذاری پایدار اعلام کرده است.
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