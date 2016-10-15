تیم کشتی آزاد دانشجویان وارد اردوی پایانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام ترکیب نهایی تیم کشتی آزاد دانشجویان ایران برای شرکت در مسابقات کشتی دانشجویان جهان، ملی پوشان اردونشین از امروز وارد اردو شدند و تا ۳ آبان ماه در خانه کشتی شماره دو تهران به تمرین خواهند پرداخت.

بر این اساس ترکیب تیم کشتی آزاد دانشجویان برای حضور در اردوی پایانی به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: یونس سرمستی

۶۱ کیلوگرم : مهران نصیری

۶۵ کیلوگرم : میثم حیدری

۷۰ کیلوگرم : حامد رشیدی

۷۴ کیلوگرم : رضا افضلی یا پیمان یار احمدی

۸۶ کیلوگرم : محمد جواد ابراهیمی

۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی

۱۲۵ کیلوگرم: ید اله محبی

همچنین غلامرضا محمدی به عنوان سرمربی، هدایت ملی‌پوشان را در این دیدارها بر عهده خواهد داشت. ضمنا در صورت حل شدن مشکل خروجی رضا افضلی، وی به این رقابت ها اعزام می شود.

دوازدهمین دوره مسابقات کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان جهان از ۴ تا ۹ آبان ماه در کشور ترکیه برگزار خواهد شد .