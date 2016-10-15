حجم معاملات آتی سکه به ۱۱ هزار قرارداد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، بهای سکه و دلار در هفته نیمه‌تعطیل گذشته نوسان کمتری را نسبت به هفته‌های گذشته تجربه کردند. این در شرایطی است که طی هفته گذشته در بین سررسیدهای فعال بازار آتی سکه، بیش‌ترین حجم معاملات با ۷ هزار و ۴۰۰ قرارداد به معاملات تحویل تیرماه سال آینده اختصاص داشت تا ارزش این سررسید، به بیش از ۸۷۳ میلیارد ریال برسد.

سررسید اردیبهشت سال آتی با ۲ هزار و ۱۷۲ قرارداد بهای ۲۵۲ میلیارد ریالی را تجربه و جایگاه دوم را کسب کرد؛ همچنین سر رسید آبان نیز با یک هزار و ۱۱۱ قرارداد و ارزش بیش ۱۲۲ میلیارد ریال در جایگاه سوم قرار گرفت. از طرفی سکه تحویل اسفند ماه نیز با حجم ۴۱۷ قرارداد و به ارزش بیش ۴۷ میلیارد ریال در جایگاه چهارم ایستاد؛ این در شرایطی است که سر رسید دی ماه با کسب جایگاه پنجم حجم ۳۳۰ قرداد و ارزش ۳۶ میلیارد ریالی را تجربه کرد.

روند معاملات آتی سکه در آخرین روز هفته

نگاهی به آمار معاملات بازار آتی سکه در آخرین روز هفته گذشته نشان می‌دهد که این بازار تحت تاثیر کاهش ارزش طلای جهانی و افت و خیز بهای دلار با نوسان قیمت رو به رو شد، به طوری که بهای سکه تحویل آبان با قیمت یک میلیون و ۹۹ هزار تومان معامله شد و افت ۰.۰۱ درصدی را در این روز تجربه کرد؛ این در شرایطی است که سکه تحویل دی سال جاری با قیمت یک میلیون و ۱۱۹ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت و با کاهش ۰.۱ درصدی نسبت به چهارشنبه گذشته رو به رو شد.

از سویی سکه سررسید اسفندماه، با افت ۰.۰۵ درصدی با قیمت یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان معامله شد. این در حالی است که سکه تحویل اردیبهشت ماه سال آتی با نرخ یک میلیون و ۱۶۳ هزار تومان، افزایش ۰.۰۶ درصدی را تجربه کرد. در پایان نیز سکه تحویل تیر ماه سال آینده با نرخ یک میلیون و ۱۸۲ هزار تومان، رشد ۰.۰۳ درصدی را به ثبت رساند.

در بازار سکه نقدی چه گذشت؟

در روزهای انتهایی سومین هفته مهرماه، همسو با افزایش بهای دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز کمی از ابتدای کانال یک میلیون و ۸۰ هزار تومان فاصله گرفت. سکه تمام بهار آزادی در سومین روز هفته با ۳ هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و ۸۵ هزار تومان رسید.

در ادامه این روند، پنج‌شنبه، سکه هزار تومان رشد دیگر را تجربه کرد و به قیمت یک میلیون و ۸۶ هزار تومان رسید. با وجود رشد سکه در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه، بازدهی هفتگی این فلز گرانبها منفی باقی ماند و به میزان ۰.۲ درصد ثبت شد. این در حالی است که سکه در دومین هفته مهرماه، افت ۲.۵ درصدی را تجربه کرده بود. پایین آمدن بهای اونس در بازارهای جهانی مهم‌ترین عاملی است که قیمت سکه در بازار داخلی را تحت فشار قرار داده است.