ایجاد ۱۷ تعاونی بانوان جدید در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، سید نور محمدپور اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۱۷ تعاونی بانوان در استان با ۱۱۹ عضو و سرمایه ۹ هزار و ۴۵۵ میلیون ریال تشکیل و به ثبت رسیده است.

وی افزود:‌ دو شهرستان اهواز و خرمشهر هر کدام با تشکیل سه تعاونی بانوان بیشترین آمار تشکیل تعاونی های بانوان را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد:‌ بیشترین تعداد تعاونی های بانوان ثبت شده از ابتدای سال جاری تاکنون مربوط به گرایش صنعتی(نساجی، چرم و پوشاک) با پنج تعاونی است، که ۳۹ فرصت شغلی را ایجاد کرده است.

محمدپور در پایان گفت: تشکیل تعاونی توسط بانوان، ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، آﻧﺎن را ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر و ﻗﺪرت می کند و مشارکت آن ها را در فعالیت جمعی در پی خواهد داشت و از سوی دیگر اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎونی های ﺧﺎص بانوان ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﭘﻮﻳﺎی آن ها را در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻀﻤﻴﻦ و موجب ارج نهادن به کرامت انسانی در عرصه فعالیت های اجتماعی می شود.