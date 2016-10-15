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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۹

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان خبر داد:‌

ایجاد ۱۷ تعاونی بانوان جدید در خوزستان

ایجاد ۱۷ تعاونی بانوان جدید در خوزستان

اهواز ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از تشکیل ۱۷ تعاونی جدید بانوان از ابتدای سال جاری تاکنون با فرصت شغلی ۱۹۹ نفر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، سید نور محمدپور اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۱۷ تعاونی بانوان در استان با ۱۱۹ عضو و سرمایه ۹ هزار و ۴۵۵ میلیون ریال تشکیل و به ثبت رسیده است.

وی افزود:‌ دو شهرستان اهواز و خرمشهر هر کدام با تشکیل سه تعاونی بانوان بیشترین آمار تشکیل تعاونی های بانوان را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد:‌ بیشترین تعداد تعاونی های بانوان ثبت شده از ابتدای سال جاری تاکنون مربوط به گرایش صنعتی(نساجی، چرم و پوشاک) با پنج تعاونی است، که ۳۹ فرصت شغلی را ایجاد کرده است.

محمدپور در پایان گفت: تشکیل تعاونی توسط بانوان، ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، آﻧﺎن را ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر و ﻗﺪرت می کند و مشارکت آن ها را در فعالیت جمعی در پی خواهد داشت و از سوی دیگر اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎونی های ﺧﺎص بانوان ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﭘﻮﻳﺎی آن ها را در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻀﻤﻴﻦ و موجب ارج نهادن به کرامت انسانی در عرصه فعالیت های اجتماعی می شود.

کد مطلب 3795899

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