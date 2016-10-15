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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۹

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

معاونت معدنی در سازمان صنعت و معدن مازندران ایجاد می شود

معاونت معدنی در سازمان صنعت و معدن مازندران ایجاد می شود

ساری - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: معاونت معدنی برای پیگیری امور مرتبط با بخش معدن در استان تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمد پور عمران ظهر شنبه در جلسه مشترک هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت و روسای انجمن‌های وابسته افزود: متولی تشکل‌های ما سازمان صنعت، معدن وتجارت بوده و این سازمان واقعاً به خانه و انجمن‌های تخصصی وابسته به‌عنوان بازوان توانمند نیاز دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در مورد انتخابات این مجموعه اظهار داشت: اصرار داریم که انتخابات به شکل درست برگزار شود و اعضاء حضور حداکثری داشته باشند، همچنین اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: سازمان با تمام توان از این تشکل و انجمن‌های وابسته دفاع و در تقویت آن‌ها با اعتقاد راسخ، مساعی لازم ازجمله حضور در جلسات شهرستان‌ها برای تبیین جایگاه خانه را خواهد داشت.

وی از پیشنهاد تشکیل معاونت معدنی در سازمان خبر داد و تصریح کرد: برای خانه صنعت، معدن وتجارت استان اهتمام ویژه‌ای قائل هستیم.

اعضای هیئت‌مدیره نیز در این جلسه عنوان کردند: تنها چهار تشکل بزرگ کشور شامل اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتاق تعاون هستند که امور بخش خصوصی را به‌طور جد دنبال و پیگیری می‌کنند و در حوزه صنعت و معدن بیشترین شناخت و تجربه را تشکل خانه دارد که به وظایف خود به‌خوبی عمل می‌کند و برنامه‌ها را پیاده‌سازی می‌کند.

آنان بیان کردند انتظار ما این است که ارتباط اداری و سیستمی سازمان با خانه و انجمن‌ها برقرار و توافقنامه فی‌مابین عملیاتی شود، همچنین سازمان، خانه و انجمن‌ها را به‌عنوان مشاوران خود تلقی و از آنان به‌خوبی کمک گیرد.

اعضای هیئت‌مدیره و روسای انجمن‌های تخصصی اظهار داشتند: با همه کمبودها، خانه و انجمن‌های وابسته تلاش‌های زیادی تاکنون داشتند و نگاه ما تخصصی است تا نقاط قوت، کم و کاستی را به سازمان‌ها و نهادها منعکس کرده و هم‌افزایی ایجاد کنیم.

کد مطلب 3795900

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