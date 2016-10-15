معاونت معدنی در سازمان صنعت و معدن مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمد پور عمران ظهر شنبه در جلسه مشترک هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت و روسای انجمن‌های وابسته افزود: متولی تشکل‌های ما سازمان صنعت، معدن وتجارت بوده و این سازمان واقعاً به خانه و انجمن‌های تخصصی وابسته به‌عنوان بازوان توانمند نیاز دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در مورد انتخابات این مجموعه اظهار داشت: اصرار داریم که انتخابات به شکل درست برگزار شود و اعضاء حضور حداکثری داشته باشند، همچنین اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: سازمان با تمام توان از این تشکل و انجمن‌های وابسته دفاع و در تقویت آن‌ها با اعتقاد راسخ، مساعی لازم ازجمله حضور در جلسات شهرستان‌ها برای تبیین جایگاه خانه را خواهد داشت.

وی از پیشنهاد تشکیل معاونت معدنی در سازمان خبر داد و تصریح کرد: برای خانه صنعت، معدن وتجارت استان اهتمام ویژه‌ای قائل هستیم.

اعضای هیئت‌مدیره نیز در این جلسه عنوان کردند: تنها چهار تشکل بزرگ کشور شامل اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتاق تعاون هستند که امور بخش خصوصی را به‌طور جد دنبال و پیگیری می‌کنند و در حوزه صنعت و معدن بیشترین شناخت و تجربه را تشکل خانه دارد که به وظایف خود به‌خوبی عمل می‌کند و برنامه‌ها را پیاده‌سازی می‌کند.

آنان بیان کردند انتظار ما این است که ارتباط اداری و سیستمی سازمان با خانه و انجمن‌ها برقرار و توافقنامه فی‌مابین عملیاتی شود، همچنین سازمان، خانه و انجمن‌ها را به‌عنوان مشاوران خود تلقی و از آنان به‌خوبی کمک گیرد.

اعضای هیئت‌مدیره و روسای انجمن‌های تخصصی اظهار داشتند: با همه کمبودها، خانه و انجمن‌های وابسته تلاش‌های زیادی تاکنون داشتند و نگاه ما تخصصی است تا نقاط قوت، کم و کاستی را به سازمان‌ها و نهادها منعکس کرده و هم‌افزایی ایجاد کنیم.