ثبت جهانی اربعین به حفظ ارزش های معنوی این آیین کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روباط عمومی میراث فرهنگی ایلام، عبدالمالک شنبه زاده با بیان اینکه آیین پیاده روی اربعین حسینی مردادماه گذشته به عنوان میراث ناملموس ثبت ملی شده است، اظهار کرد: ثبت جهانی این آیین در فهرست آثار ناملموس یونسکو با همکاری ایران و عراق در دست انجام است.

وی یادآور شد: پرونده میراث معنوی ناملموس این مراسم و مسیر زیارتی آن به طور مشترک با کشور عراق توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آماده خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام از آمادگی این استان برای همکاری در تهیه پرونده و مستندسازی ثبت آیین پیاده روی اربعین حسینی در فهرست میراث جهانی یونسکو خبر داد و گفت: پرونده ثبت جهانی این آیین به عنوان یک میراث معنوی باید با همکاری دو کشور ایران و عراق تهیه شود و استان های ایلام و خوزستان در این زمینه نقش محوری دارند.

شنبه زاده افزود با توجه به اینکه مرز بین المللی مهران مهم ترین، نزدیک ترین و امن ترین گذرگاه تردد عتبات عالیات است و بیشترین حجم تردد زائران نیز از این مرز انجام می شود، استان ایلام آمادگی هر گونه همکاری برای تهیه پرونده ثبت جهانی پیاده روی اربعین در زمینه جمع آوری آمار، اطلاعات، تصاویر و مستندات را دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام یادآور شد: پیشنهاد ثبت جهانی پیاده روی اربعین آذرماه سال ۹۳ از طرف اداره کل میراث فرهنگی ایلام به سازمان میراث فرهنگی ارائه شد و مورد موافقت و استقبال مسئولان قرار گرفت.

شنبه زاده افزود: این پیشنهاد در پی برگزاری آیین پیاده روی اربعین با حضور ۲۰ میلیون نفر در کربلای معلی از ادیان مختلف از طرف ایلام مطرح شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام اظهار کرد: به نظر تحلیلگران، برگزاری این مراسم پرشکوه پیام های متعددی برای گروه های تکفیری و ضدشیعه و همچنین کشورهای مخالف انقلاب اسلامی دارد که ضرورت تلاش برای ثبت آن در فهرست میراث معنوی جهانی را دو چندان می کند.