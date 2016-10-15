۱۰۷ مورد نظارت و بازرسی از مراکز توزیع عرضه موادآرایشی زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حجازی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، از وجود ۳۲۸ کارخانه و کارگاه تولیدی مواد غذایی و لوازم آرایشی بهداشتی در استان زنجان خبر دادو افزود: نظارت از این واحدها انجام می‌شود و از این تعداد ۱۷۰ تا ۱۸۰ واحد فعال و مشغول فعالیت هستند.

وی اظهار کرد: طی شش ماهه سالجاری٬ ۷۳۷ بازدید از این مراکز صورت گرفته که مواد نمونه‌برداری شده و ۷۰ مورد عدم انطباق را داشتیم.

رئیس اداره نظارت بر غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: این تعداد نمونه برداری انجام شده با معیارهای موجود همخوانی نداشته‌ که ۳۷ مورد آن‌ها توقیف شده، هفت مورد به دادسرا ارجاع شده، ۱۵ مورد به تعزیرات واگذار شده و هفت مورد کالا معدوم شده است.

حجازی تاکید کرد: به طور کلی ۹۱ مورد شکایت به معاونت غذا و دارو ارجاع شده که بخشی از این شکایتها مربوط به کالای تولیدی استان بوده است.

وی به اهداف سازمان غذا و دارو اشاره کردو گفت: نصب نشانگرهای رنگی نشانگر سلامت بر روی تمامی محصولات موجود است و میزان نمک، چربی، کربوهیدارت و اسیدهای چرب ترانس را مشخص می‌کند.

حجازی تصریح کرد: رنگ سبز نشان از سالم بودن ماده، زرد متوسط بودن میزان نمک و چربی و قرمز بالا بودن این مواد را نشان می‌دهد.

وی گفت: طی شش ماهه سالجاری بر محصولات سنتی نظیر پنیر و رشته نظارت شده و در حال حاضر در بحث زیتون هم این طرح ادامه دارد.

رئیس اداره نظارت بر غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی به نظارت از مراکز توزیع و عرضه مواد آرایشی، اشاره کردو گفت: از ابتدای سال، ۱۰۷ مورد بازدید از مراکز عرضه‌کننده صورت گرفته که ۶۰۳ قلم کالای قاچاق شناسایی شده است.