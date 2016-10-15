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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۲

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

اعتبارات عمرانی سال جاری استان ۱۷۰ میلیارد تومان است

اعتبارات عمرانی سال جاری استان ۱۷۰ میلیارد تومان است

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اعتبارات عمرانی سال جاری استان ۱۷۰ میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان افزود: ۶۷ میلیارد تومان از این اعتبار از طریق اوراق مشارکت تخصیص یافته است.

وی بیان کرد: این اعتبار باید که از طریق اوراق مشارکت به استان تخصیص یافته باید هر چه سرعتر توسط دستگاههای استان جذب شود.

خادمی اظهار داشت: مطالبات پیمانکاران در پروژه‌های ملی و ملی استانی شده باید مشخص و پرداخت شود.

وی با بیان اینکه مطالبات شهرداریها در اوراق مشارکت مدنظر قرار می گیرد، گفت: تخصیص اعتبار به برخی دستگاه‌ها نیز از محل نقدینگی استان انجام می شود.

کد مطلب 3795907

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