ایران به بیانیه نشست شورای همکاری خلیج فارس واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه، این وزارت خانه با صدور بیانیه ای، نسبت به بیانیه صادره در نشست مشترک وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه پاسخ داد.

متن کامل بیانیه به این شرح است:

باسمه تعالی

۱- کشورهایی که مداخله جویی های غیر مسئولانه آنها در سایر کشورها موجب گسترش ناامنی، جنگ و تروریسم شده و حاکمیت ملی همسایگان خود را نقض کرده اند، در مقامی نیستند که دیگران را به عدم مداخله در امور منطقه نصیحت کنند. وضعیت اسفبار و ناامن سوریه، یمن، بحرین، عراق و لیبی نتیجه مداخله جویی غالب کشورهایی است که در ریاض جمع شده و اینک چاره سیاست های شکست خورده خود را در متهم ساختن دیگران یافته اند.

۲- واکنش یکجانبه این کشورها به تلاشهایی که برای آزادی کامل حلب از دست گروه های تروریستی مورد حمایت آنان صورت می گیرد، در حالی است که جنایات مستمر این گروه ها بدترین شرایط انسانی را برای مردم شهرهای مختلف سوریه از حلب گرفته تا دیگر شهرهای تحت محاصره ایجاد کرده است و تلاش برای توقف این نسل کشی ها و جنایات فجیع علیه بشریت، آن چیزی است که توجه سریع جامعه بین الملل را اقتضا می کند.

۳- جمهوری اسلامی ایران زیاده گویی کشورهای یاد شده درباره تمامیت ارضی خود و حاکمیت ملی خلل ناپذیر بر جزایر سه گانه ایرانی را محکوم و آن را مصداق مداخله جویی در امور سایر کشورها می داند.

۴- به رغم درخواست این کشورها برای بنای روابط با همه کشورها بر اساس منشور ملل متحد و موازین شناخته شده بین المللی، جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه صداقتی در این درخواست متناقض و بیانیه مملو از اتهام و فرافکنی اجلاس مذکور نمی بیند.

۵- اشارات بیانیه مذکور به توافق هسته ای (برجام) در ادامه مواضع قبلی شورای همکاری خلیج فارس توأم با حسن نیت نبوده و متضمن جهت گیری مداخله جویانه، غیرمسئولانه و غیردوستانه در مورد توانایی های دفاعی مشروع جمهوری اسلامی ایران است. صادر کنندگان بیانیه مذکور ناشیانه به لزوم اجرای قطعنامه ای اشاره کرده اند که در نتیجه مذاکرات منتج به برجام، ملغی شده و محلی از اعراب ندارد.

۶- جمهوری اسلامی ایران از پیشگامان طرح ایده خاورمیانه عاری از سلاح های کشتار جمعی بوده و در صورت صداقت و رفتار دوستانه کشورهای مذکور، حاضر به همکاری با آنها در جهت تحقق این ایده می‌ باشد.