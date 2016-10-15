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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۳

توکلی به مهر خبر داد؛

تمدید ثبت نام آزمون استخدامی آموزش پرورش/ انتشار اطلاعیه اصلاحات

تمدید ثبت نام آزمون استخدامی آموزش پرورش/ انتشار اطلاعیه اصلاحات

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش به مدت یک روز خبر داد و گفت: داوطلبان تا ساعت ۲۴ فردا یکشنبه ۲۵ مهر امکان ثبت نام دارند.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اعلام وزارت آموزش و پرورش و اصلاحاتی که در دفترچه ثبت نام در آزمون استخدامی این وزارتخانه صورت گرفته است اطلاعیه ای مبنی بر اعلام این اصلاحات و تغییرات امروز شنبه ۲۴ مهرماه در سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

وی افزود: داوطلبان متقاضی ثبت نام در این آزمون ضرورت دارد با توجه به موارد اصلاحی و توضیحات مندرج در این اطلاعیه که امروز منتشر می شود، در صورت واجد شرایط بودن و علاقمندی حداکثر تا ساعت ۲۴ فردا یکشنبه در این آزمون ثبت نام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبانی که قبلا در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ثبت نام کرده اند می توانند در صورت علاقمندی با توجه به اصلاحات جدید نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

وی یادآور شد: تا عصر امروز تعداد ۱۲۶ هزار و ۲۵۱ نفر برای شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ثبت نام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون استخدامی آموزش و پرورش روز جمعه ۲۱ آبان ماه برگزار می شود.

کد مطلب 3795913

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    نظرات

    • کورش ۰۸:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
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      سلام علیکم.تشکر از بابت زحمات فراوان شما. لطفا کارت اعتباری برای تمدید مهلت ثبت نام قرار دهید تا خریداری و نسبت به ثبت نام اقدام کنیم.
    • مریم ارمش ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
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      سلام من یه کارت اعتباری دارم خودم بعد از گرفتن کارت دیدم شرایط ثبت نام رو ندارم اگه میخاین تا بدم به شما

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