چهار تن مواد مخدر در استان مرکزی کشف شد/افزایش ۴۹درصدی کشفیات

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله شاه محمدی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: براساس آمارهای اخیر، ۵۸درصد معتادان استان و کشور زیر ۳۴سال سن دارند و ۳۷درصد از معتادان را افراد با مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالا شامل می شوند.

وی افزود: طی نیمه نخست امسال چهار هزار و ۱۷۲کیلوگرم انواع موادمخدر در استان کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹درصد افزایش داشته و بیشترین میزان کشفیات به مقدار ۴۸درصد مربوط به تریاک است.

شاه محمدی ادامه داد: طی نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد کشفیات شیشه در استان کاهش یافته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی بیان داشت: در میزان توقیف اموال قاچاقچیان موادمخدر هم ۲۰۰درصد طی شش ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشتیم.

شاه محمدی خاطرنشان کرد: ۱۵۳ مرکز درمانی اعتیاد، ۱۰۶مرکز دارویی و ۳۱مرکز اقامتی که از این تعداد ۳۰مرکز مربوط به مردان و یک مرکز نیز مربوط به زنان است فعالیت دارند.

وی خاطر نشان کرد: ۱۵ مرکز ترک اعتیاد غیر مجاز طی شش ماهه سال جاری در استان پلمب شده که از این رقم ۹مرکز در اراک بوده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی ادامه داد: هم اکنون ۷۳مرکز مشاوره شامل ۳۲مرکز فرهنگی، ۳۲مرکز درمانی و ۹مرکز کاهش آسیب ها در استان فعال هستند.

شاه محمدی گفت: اعتیاد یک تهدید چندوجهی برای جامعه است که علاوه بر به خطر انداختن امنیت و سلامت مردم، عامل بروز دیگر آسیب های اجتماعی نیز هست.

وی بیان داشت: اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر اینکه موجب از هم پاشیدگی کانون خانواده ها می شود، بر اقتصاد جامعه هم آسیب جبران ناپذیر وارد می کند و نیروهای فعال و پویا را نیز که همان جوانان هستند نابود می کند.

وی افزود: آگاهی و آموزش خانواده ها و مراکز تعلیم و تربیت می تواند در پیشگیری از اعتیاد بسیار موثر باشد و نقش اساسی ایفا کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی ادامه داد: بر همین اساس یکی از مهمترین برنامه ها و نقشه راه ستاد مبارزه با مواد مخدر، برنامه ریزی و پیشگیری برای خانواده ها، محیط های کار و مراکز تعلیم و تربیت است.

شاه محمدی با اشاره به نقش سمن ها و تشکل های مردمی در حوزه پیشگیری از اعتیاد گفت: رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و تمرکز در امر پیشگیری و نهادینه کردن آن در سطح اجتماع و استفاده از ظرفیت دستگاه های مرتبط می تواند در پیشگیری لز اعتیاد بسیار موثر باشد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی افزود: دومین استان کشور هستیم که بسته مشترک آشنایی با روش های پیشگیری از اعتیاد ویژه والدین دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه، با الگوگیری از کشورهایی که در این خصوص موفق بودند را مهیا کرده ایم.

شاه محمدی اضافه کرد: در این رابطه ۱۳۶نفر از کارشناسان باانگیزه برای حضور در مدارس آموزش دیده اند تادر حوزه پیشگیری و آشنا کردن دانش آموزان و والدین آنان با آسیب های ناشی از اعتیاد فعالیت کنند که برای اجرای این طرح ۲۵۰میلیون تومان اعتبار خارج از اعتبار استانی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه آموزش، ۱۵۰نفر از دهیاران استان تحت آموزش های لازم قرار گرفته اند که در مناطق حوزه فعالیت خودشان برای آموزش خانواده ها به منظور پیشگیری از اعتیاد آمادگی داشته باشند.

شاه محمدی برپایی ۳۰۶ کارگاه آموزشی، تدوین سند جامع پیشگیری، آموزش های خودمراقبتی درمدارس، آموزش های مراقبت های پس از درمان بهبودیافتگان، استفاده از پتانسیل های دستگاه ها و سمن ها در راستای پیشگیری و مقابله با اعتیاد، بازدید مستمر از مراکز اقامتی و اعطای تسهیلات به بهبودیافتگان با هدف کارآفرینی را بخشی از فعالیت های شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر استان در نیمه نخست سال جاری عنوان کرد.

وی اضافه کرد: طی نیمه نخست امسال ۱۱۴مصوبه در نشست ها داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۷درصد افزایش نشان می دهد و ۸۵درصد از مصوبات نیز اجرایی شده است.