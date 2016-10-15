به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا خلیلی رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره هند با تایید این خبر گفت: با رای دیوان عالی هند همه کرسی های رشته های پزشکی و دندانپزشکی باید از طریق آزمون «نیت» neet تکمیل شود و در این حکم این آزمون تنها به دانشجویان هندی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان ایرانی در دانشگاه های ام جی آر چنای، مانیپال ایالت کارناتاکا و دانشگاه پنجاب هند مشغول به تحصیل اند، افزود: در حکم دیوان عالی هند که پس از پذیرش ۱۲۰ دانشجوی ایرانی صادر شده، نامی از دانشجویان خارجی برده نشده و نحوه پذیرش دانشجویان ایرانی و خارجی در دانشگاه های هند در هاله ای از ابهام قرار دارد. بنابراین با صدور این حکم، دانشجویان خارجی ورودی ۲۰۱۶ با مشکل مواجه شده اند.

رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره هند با بیان اینکه تاکنون مکاتبات زیادی از سوی رایزنی علمی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو برای لغو این حکم و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی رشته های پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه های هند صورت گرفته است، اظهار داشت: به این مکاتبات تاکنون پاسخی داده نشده است و دانشگاه ها نیز باید این حکم را اجرا کنند.

خلیلی تصریح کرد: دانشجویان ایرانی در هند، شهریه کامل تحصیل را که حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است به دانشگاه های هند پرداخت کرده اند و اکنون براساس این حکم دانشجویان باید نام نویسی خود را لغو کنند و شهریه پرداختی خود را پس گیرند. با این حال دانشگاه های هند اعلام کرده اند از استرداد شهریه کامل، معذور هستند.