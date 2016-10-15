دیدار سفیر ایران با جانشین قائم مقام وزارت خارجه اردن

به گزارش خبرگزاری مهر، «مجتبی فردوسی پور» سفیر جمهوری اسلامی ایران در اردن با «نایف زیدان» جانشین قائم مقام وزارت خارجه این کشور و رئیس دایره امورعربی و خاورمیانه دیدار و گفتگو کرد.

فردوسی پور در این دیدار ضمن ابلاغ پیام وزیر امور خارجه کشورمان خطاب به همتای اردنی، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مناسبات و همکاریهای اقتصادی در دولت جدید اردن تاکید کرد.

افزون بر این طرفین در این دیدار بر ضرورت همکاری و هماهنگی های دوجانبه و همچنین در راستای اجلاس های بین المللی پیرامون راه حل سیاسی بحرانهای منطقه ای و توسعه ثبات و امنیت آن، تاکید کردند.