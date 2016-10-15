سوگواره فرهنگی هنری خورشید بر نیزه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محرم تجلی فرهنگ دینی و سرمایه عظیم مسلمانان است.عظمت و بزرگی این ماه و تاثیر بزرگ آن بر شکل گیری فرهنگ ایرانی مشهود است.فرهنگسرای هنگام به منظور بهره گیری از معنویت این ماه در جهت اعتلای ارزش های محرم اقدام به برگزاری سوگواره فرهنگی هنری خورشید بر نیزه می نماید.

این برنامه طی روزهای ۲۵مهر لغایت ۱آبا ماه هر روز ازساعت ۱۵تا ۱۷در محوطه باز فرهنگسرای هنگام برپا می باشد.

در نخستین روز از اجرای این مراسم تعزیه حضرت موسی ابن جعفر(ع)، دومین روز: تعزیه فضل و فتاح، سومین روز: تعزیه شاه چراغ، روز چهارم: تعزیه مسلم، روز پنجم: تعزیه حر، روز ششم: تعزیه حضرت علی اکبر و در آخرین روز اجرای این مراسم تعزیه حضرت ابو الفضل (ع) برگزار می شود.در حاشیه این مراسم نمایشگاه ماکت واقعه عاشورا در لابی فرهنگسرا برپاست.

علاقه مندان جهت حضور در این مراسم می توانند طی روزهای اعلام شده به فرهنگسرای هنگام واقع در میدان الغدیر، خیابان دلاوران، خیابان آزادگان، جنب فروشگاه شهروند مراجعه و یا با تلفن ۷۷۴۹۶۱۳۸تماس حاصل نمایند.