ایران کشوری مقتدر در منطقه است/ پاسخگوی هر تهدیدی در منطقه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان در مراسم تودیع و معارفه معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش با اشاره به آیات قرآن گفت: جهادکبیر یعنی عدم تبعییت از دشمن و مخالف خواسته دشمن حرکت کردن. جهاد اکبر پاگذاشتن روی خواهش های نفسانی است و جهاد اصغر مقابله با دشمنان دین خدا است. امروز ایران به علت عدم توجه به تبعیت از دشمن یک کشور مقتدر در منطقه است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به آمادگی نیروی زمینی ارتش اظهارداشت: امروز نیروی زمینی با آمادگی کامل پاسخگوی هر تهدیدی در منطقه است. تشکیل تیپ های واکنش سریع، مدرسه ی تک تیر اندازی، اجرای رزمایش های متعدد در طول سال با توجه به فضای تهدید، تجهیز بالگردهای هوانیروز به پرواز درشب و نصب موشک های هدایت شونده برروی بالگرد از جمله اقداماتی است جهت آمادگی بیشتر این نیرو برای مقابله با تهدیدهای منطقه ای صورت پذیرفته است.

وی خطاب به فرماندهان عمده نیروی زمینی گفت: همه اقدمات فرماندهان در حوزه های مختلف باید درجهت بالا بردن ارتقا آمادگی نیروی زمینی باشد.

امیر سرتیپ پوردستان در ادامه با توجه به فرا رسیدن بیست چهارم مهرماه سالروز تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش گفت: بحمد الله این سازمان با شروع کارش با جذب روحانیون مبرزو توانا و همچنین کارکنان واجد شرایط توانست نقاط ضعف و قوت را شناسایی نماید و نقشه ی راه و راهبرد خودش را تعیین کندو دراین راه قدم های بلندی را بردارد.

وی درپایان این مراسم از زحمات شش ساله ی امیر سرتیپ علی آراسته تقدیر کرد و امیر سرتیپ نوذر نعمتی به عنوان معاون هماهنگ کننده جدید نیروی زمینی ارتش منصوب شد.