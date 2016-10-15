اصلاح الگوی تغذیه در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم زاده پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه صنایع غذایی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اصلاح الگوی تغذیه در مسیر حفظ سلامت برای کاهش مصرف قند، نمک و چربی بسیار حائز اهمیت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به رشد جمعیتی در کشور، عنوان کرد: باید برای تامین غذای مردم باید الگوی جدید غذا را جایگزین کنیم.

هاشم زاده بیان کرد: با توجه به کمبود بارندگی در کشور به ویژه این استان باید خیلی جدی اقدامات لازم به کار گرفته شود که تاکنون همت مورد نیاز به کارگرفته نشده است.

وی ادامه داد: باید به آمایش سرزمین توجه خاص شود و همچنین به ایمنی غذا یعنی ارتقاء سطح کیفی اهمیت داده شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: باید از پتانسیل های موجود در استان به نحو مطلوب استفاده کنیم.

وی یادآور شد: در بعضی مناطق استان کشاورزی هنوز به شکل سنتی انجام می‌پذیرد که در آبیاری های سنتی مقدار زیادی آب هدر می‌رود.

وی تصریح کرد: در کشاورزی سنتی در هر هکتار سه تن گندم برداشت خواهد شد در صورتی که در کشاورزی مدرن در هر هکتار بین ۱۲ تا ۱۵ هکتار برداشت صورت می‌گیرد و در نتیجه درآمد افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین در مصرف آب صرف جویی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: در حال حاضر در استان با استفاده از برنامه های تدوین شده تولید قارچ و ماهی های سرد آبی به طور چشمگیر رشد کرده است.

وی گفت: جهادکشاورزی باید شرایط را طوری برای کشاورزان فراهم کند که آنها بتوانند با محصولات خارجی به راحتی رقابت کنند.

وی بیان کرد: سمومی که به صورت قاچاق وارد شده را نباید بدون آگاهی مورد استفاده قرار داد چرا که به اقتصاد و محصولات داخلی زیان هایی وارد خواهد کرد.

وی گفت: با توجه به افزایش بیماری های مختلف ناشی از زباله ها باید در این خصوص چاره ای اندیشیده شود و در مرحله نخست پاکت های خرید کاغذی جایگزین بسته های پلاستیکی شود و زباله ها بازیافت شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در سطح استان آب های زیرزمینی ۱۰۰ متر نشست کرده است و در این خصوص باید طبق الگوی مصرف از آب استفاده کرد.