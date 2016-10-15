حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی از خرافات در عزاداری‌های گلستان به‌طور کامل و ۱۰۰ درصدی حذف‌شده‌اند که قمه‌زنی، نصب عکس‌های منتسب به ائمه، آلات موسیقی و تعزیه‌خوانی‌های نامتعارف از مهم‌ترین آن موارد است.

وی افزود: برخی خرافات هم بین ۳۰ تا ۷۰ درصد حذف‌شده‌اند که از مهم‌ترین آن می‌توان به آوردن علائم، طبل‌ها، عزاداری مختلط، اذیت و آزار بلندگوهای مساجد و هیئت های مذهبی، تردد هیئت‌ها در خیابان‌ها به‌طوری‌که مشکل برای آمبولانس‌ها و آتش‌نشانی‌ها ایجاد شود و حضور بی‌موقع دسته‌ها در خیابان‌ها اشاره کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان تصریح کرد: از این نظر استان گلستان امسال شرایط خوبی داشت و دسته روی‌ها و تجمع های متمرکز باشکوهی در استان برگزار شد.

ولی نژاد گفت: در دهه اول محرم کارهای فراوانی انجام‌شده است که تمهید مقدمات به‌عنوان پیش‌درآمد محرم و صفر، نشست توجیهی-آموزشی علما به‌صورت شهرستانی و استانی، نشست توجیهی روسای هیئت های مذهبی به‌صورت استانی و شهرستانی و نشست توجیهی مداحان استانی و شهرستانی برای حفظ آمادگی برای گرامیداشت محرم در دهه عاشورا از آن جمله است.

به گفته وی، مردم به شکل سنتی برنامه‌های خوبی در این دهه اجرا کردند و در کنار این برنامه‌ها سعی کردیم قالب مراسم‌ها روحانی محور باشد و در همین راستا ۹۰۰ روحانی به سراسر استان اعزام شد.

ولی نژاد اظهار کرد: سعی شد تا در سراسر استان به‌وسیله صداوسیما برنامه‌های متمرکز شهرستانی اجرای زنده داشته باشد، تجمع متمرکز در همه شهرستان‌ها و حتی بخش‌ها و روستاها در دو روز تاسوعا و عاشورا انجام شد و سعی کردیم تا برنامه شیرخوارگان حسینی به‌صورت گسترده و متمرکز انجام شود.

وی با اشاره به حذف خرافات در هیئت های مذهبی گفت: با هیئات مذهبی عهد بستیم تا خرافات را حذف کنیم و در برخی موارد بین ۳۰ تا ۷۰ درصد و در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد این خرافات حذف شد.

ولی نژاد خاطرنشان کرد: سعی شد تا شروع همه جلسات عزاداری با قرائت قرآن باشد، نماز سروقت خوانده‌شده، مداحان خوب انتخاب‌شده، برنامه‌ها عمیق باشد و سخنران محوری‌تر باشد که در همین راستا اصناف هم حضور پررنگی در این برنامه‌ها داشتند.

وی با اشاره به آغاز دهه دوم محرم گفت: در دهه دوم محرم شرایط متفاوت است و بخشی از هیئات در دهه دوم هم مراسم دارند اما در این دهه جلسات خانگی بیشتر است و جلسات روضه در هیئت ها به‌ویژه در صبح‌ها منعقد می‌شود و مراسم سوم و هفتم سیدالشهدا برگزار می‌شود.

ولی نژاد بابیان اینکه اعزام و حرکت کاروان‌ها به سمت مشهد و زیارت امام رضا (ع) از این دهه آغاز می‌شود، تصریح کرد: بخشی از عزاداری‌های متمرکز در دهه دوم برگزار می‌شود که با سخنرانی و گفتمان همراه است.