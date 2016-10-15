پرداخت مالیات موجب رونق اقتصادی وتحقق عدالت اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری ظهر شنبه در دیدار با امام جمعه یاسوج افزود: ارتقای روزافزون نظام مالیاتی و همگام ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه در این راستا اجرای طرح جامع مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: ارتقای فرهنگ مالیاتی نقش موثری در افزایش درآمدهای مالیاتی و اهداف اقتصادی کشور دارد.

غفاری تصریح کرد: مجموعه مالیاتی استان در شش ماهه نخست سال جاری، وظایف محوله و اهداف پیش بینی شده را بیش از صد درصد تحقق بخشیده است.

وی توزیع عادلانه ی درآمد را از مهمترین وظایف سازمان امور مالیاتی عنوان کرد.