  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد:

پرداخت مالیات موجب رونق اقتصادی وتحقق عدالت اجتماعی می شود

پرداخت مالیات موجب رونق اقتصادی وتحقق عدالت اجتماعی می شود

یاسوج- مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پرداخت مالیات موجب رونق اقتصادی، افزایش خدمات، تحقق عدالت اجتماعی و عمران و آبادانی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری ظهر شنبه در دیدار با امام جمعه یاسوج افزود: ارتقای روزافزون نظام مالیاتی و همگام ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه در این راستا اجرای طرح جامع مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: ارتقای فرهنگ مالیاتی نقش موثری در افزایش درآمدهای مالیاتی و اهداف اقتصادی کشور دارد.

غفاری تصریح کرد: مجموعه مالیاتی استان در شش ماهه نخست سال جاری، وظایف محوله و اهداف پیش بینی شده را بیش از صد درصد تحقق بخشیده است.

وی توزیع عادلانه ی درآمد را از مهمترین وظایف سازمان امور مالیاتی عنوان کرد.

کد مطلب 3795945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها