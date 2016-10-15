مهلت ارسال آثار به دومین جایزه محمود استادمحمد تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه جایزه محمود استادمحمد، به دلیل استقبال نویسندگان به ویژه نویسندگان ساکن شهرستان‌ها و همچنین درخواست‌های متعدد، مهلت ارسال برای نمایشنامه‎های اجرا شده در سال ۱۳۹۴ تا ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵ تمدید شد.

این جایزه از تمام نویسندگانی که در سال ۱۳۹۴ نمایشنامه آنها برای نخستین بار اجرا شده دعوت کرده است آثار خود را به دبیرخانه جایزه محمود استادمحمد ارسال کنند. شرکت نمایشنامه‌های اجرا شده در سال ۱۳۹۴ منوط به درخواست نویسنده است اما نمایشنامه‌های منتشر شده به صورت کتاب، بر اساس آمار خانه کتاب ایران به صورت خودکار وارد چرخه داوری جایزه خواهند شد. اما با این حال ناشران و نویسندگان نمایشنامه‌هایی که برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ به صورت کتاب منتشر شده‌اند نیز می‌توانند جهت تسهیل کار، شش نسخه از کتاب خود را برای بررسی و شرکت در جایزه به دبیرخانه ارسال کنند.

آثار ارسالی به جایزه حتما باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:

۱- نمایشنامه باید به زبان فارسی نوشته شده باشد.

۲ در این دوره برای نخستین بار نمایشنامه‌ها به صورت مجزا در دو بخش تألیفی و اقتباسی داوری خواهند شد. (ملاک اقتباسی بودن اثر، ذکر آن در کتاب یا در ابتدای متن نمایشنامه است.)

۳- از نظر موضوعی محدودیتی در این جایزه وجود ندارد اما این جایزه به آثار حوزه کودک و نوجوان نمی‌پردازد.

۴- در صورتی که نمایشنامه به صورت کتاب منتشر شده باشد، باید حتما چاپ اول ۱۳۹۴ بوده و در ایران منتشر شده باشد. (ملاک سال انتشار و چاپ اول بودن، شناسنامه کتاب و همچنین اطلاعات خانه کتاب است.)

۵- نمایشنامه‌هایی که برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ در ایران به صورت رسمی اجرا شده‌اند و پیش از این نیز به صورت کتاب منتشر نشده‌اند، می‌توانند در این جایزه شرکت کنند.

۶- نویسندگان نمایشنامه‌های اجرا شده در سال ۱۳۹۴ باید متن نمایشنامه (شش نسخه) و تاییدیه انجمن نمایش منطقه خود را به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.

۷- ملاک اجرای رسمی، حداقل ۱۰ شب اجرا در سالن‎های دارای مجوز از مرکز هنرهای نمایشی است.

۸- نویسنده نمایشنامه اجرا شده باید شخصا اثر را در جایزه شرکت دهد.

پس از داوری آثار و در آیین پایانی جایزه که در اوایل دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد، در هر یک از دو بخش تالیفی و اقتباسی با اهدا لوح تقدیر، از سه اثر برتر تقدیر می‎شود و نشان محمود استادمحمد به پدیدآورندگان برترین نمایشنامه‌ تالیفی و اقتباسی سال ۱۳۹۴ اهدا خواهد شد.

علاقه‏مندان به شرکت در این جایزه می‌توانند نهایتا تا ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵ موارد درخواست شده را به نشانی الکترونیکی bonyadostad@gmail.com یا نشانی پستی: تهران، صندوق‌پستی ۱۱۶۵-۱۵۸۱۵ ارسال کنند. ذکر عنوان «جهت شرکت در جایزه محمود استادمحمد» بر روی پاکت و یا در بخش موضوع نامه الکترونیکی و همچنین ذکر مشخصات نویسنده از قبیل، نام و نام خانوادگی (در صورت مستعار بودن ذکر نام اصلی نیز ضروری است)، آدرس کامل پستی، تلفن تماس و آدرس الکترونیک در نامه ارسالی ضروری است. این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.