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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

توافق روسیه و هند برای ساخت ۱۲ نیروگاه هسته‌ای

توافق روسیه و هند برای ساخت ۱۲ نیروگاه هسته‌ای

رئیس جمهور روسیه در سفر به هند از تصمیم مسکو برای ساخت ۱۲ نیروگاه هسته ای در این کشور آسیایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ولادیمیر پوتین» در دیدار با «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در خصوص همکاری های نظامی و همچنین بخش انرژی به گفتگو پرداخت.

پوتین در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر هند که در حاشیه نشست گروه بریکس برگزار شد اعلام کرد: با هند در حوزه انرژی همکاری می‌کنیم و دوازده نیروگاه هسته‌ای در این کشور خواهیم ساخت.

رئیس جمهور روسیه اظهار داشت: برای تجهیز هند به گاز، یادداشت تفاهمی با این کشور امضا کردیم و تلاش می‌کنیم زمینه‌های همکاری با این کشور را به بخش‌های مختلف گسترش دهیم. امروز صندوق سرمایه گذاری مشترک روسیه-هند را تاسیس کرده‌ایم، این صندوق در زمینه‌های مختلفی فعال خواهد بود.

همکاری هسته ای هند و روسیه در حالی انجام می شود که هند از سال های دور همکاری هسته ای گسترده ای با آمریکا داشته است.

کد مطلب 3795949
عبدالحمید بیاتی

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