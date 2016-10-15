به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ولادیمیر پوتین» در دیدار با «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در خصوص همکاری های نظامی و همچنین بخش انرژی به گفتگو پرداخت.

پوتین در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر هند که در حاشیه نشست گروه بریکس برگزار شد اعلام کرد: با هند در حوزه انرژی همکاری می‌کنیم و دوازده نیروگاه هسته‌ای در این کشور خواهیم ساخت.

رئیس جمهور روسیه اظهار داشت: برای تجهیز هند به گاز، یادداشت تفاهمی با این کشور امضا کردیم و تلاش می‌کنیم زمینه‌های همکاری با این کشور را به بخش‌های مختلف گسترش دهیم. امروز صندوق سرمایه گذاری مشترک روسیه-هند را تاسیس کرده‌ایم، این صندوق در زمینه‌های مختلفی فعال خواهد بود.

همکاری هسته ای هند و روسیه در حالی انجام می شود که هند از سال های دور همکاری هسته ای گسترده ای با آمریکا داشته است.