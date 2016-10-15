ابوالفضل راه چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۹۱۶ روستا در استان برقرسانی شده است که بهمنظور اجرای اقتصاد مقاومتی تا پایان امسال به تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار دارای سکنه دائم در استان برقرسانی انجام میشود.
راه چمنی با اشاره به اینکه هفت روستای بالای ۱۰ خانوار در خراسان شمالی با پیشرفت صفرتا صد در حال برقرسانی است، افزود: با برقرسانی به این هفت روستا تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار استان برقدار میشوند.
وی تصریح کرد: برای برقرسانی تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار و کمتر از ۱۰ خانوار در استان یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است که این اعتبار از محل اعتبارات (بند ح) تبصره ۶ قانون بودجه تأمینشده است.
مدیر دفتر برنامهریزی و بودجه شرکت توزیع نیروی برق استان بابیان اینکه با برنامهریزی انجامشده پرونده تأمین برقرسانی به روستاها در استان بسته میشود، افزود: پیشبینی میشود برقرسانی به این هفت روستا در دهه فجر به بهرهبرداری برسد.
راه چمنی اظهار کرد: همچنین طی دو سال گذشته ۲۱ روستا بااعتباری بالغبر چهار میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری برقرسانی شده است.
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