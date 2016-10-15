پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت هفته «پیوند»

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام علی اصغر فانی به شرح زیر است: همکاران محترم و والدین گرامی فرارسیدن ماه محرم الحرام را به عاشقان حضرت سیدالشهدا امام حسین (ع) تسلیت و تعزیت عرض می نمایم . محرم، ماه ایثار و ازجان گذشتگی، ماه عشق و شور و فریاد است. محرم، ماه قیام و پیام است که دل های شیدای نیکان و مشتاقان را به سوی مراد و محبوبشان معطوف می سازد. امید است عزاداری رهروان راستین آن حضرت مورد قبول درگاه حق تعالی واقع شود و با تامل و تعمق در فرهنگ والای عاشورا از رهروان واقعی آن حضرت باشیم.

همان گونه که می دانید «خانه و مدرسه » دوکانون عمده ی تعلیم و تربیت هستند از اتفاق و همراهی این دو کانون، «انجمن اولیا و مربیان» در سطح مدارس شکل می گیرد و همدلی و همراهی اولیا و مربیان موجب پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان می شود. سیاست و رویکرد حاکم بر وزارت آموزش و پرورش، توسعه و تعمیق مشارکت های همه جانبه والدین در نظام تعلیم و تربیت است و اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم نقش و جایگاه نهاد خانواده و جلب مشارکت های آنان در نظام تعلیم و تربیت است.

سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ را در حالی پشت سرگذاشتیم که با اهتمام جدی انجمن ها ی اولیا و مربیان، شاهد پیشرفت بسیار در حوزه های آموزشی و پرورش دانش آموزان بودیم . به برکت تعامل موثر، سازنده و فعال مربیان و اولیا در قالب انجمن های اولیا و مربیان، مشارکت حداکثری والدین در عرصه مدارس محقق شد و آمار و ارقام حاصل از بررسی وتحلیل گزارش ها نشان از رشد کمی و کیفی در فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس دارد.

در پیام سال گذشته خویش به مناسبت هفته ی بزرگداشت پیوند اولیا و مربیان، دو خواسته ی عمده را مطرح نمودم، در اولین خواسته ام خطاب به مدیران مدارس، عرض کردم که مدارس پذیرای والدین باشند به گونه ای که به صورت کاملا واقعی مدرسه را خانه ی دوم خود و فرزندانشان بدانند و بارویی گشاده و عزمی راسخ در صدد جلب و جذب مشارکت های همه جانبه ی والدین باشند . ایجاد فضای مناسب همکاری و همدلی میان اولیا و مربیان باید به گونه ای باشد که در محیطی سرشار از هماهنگی، تعامل، گفتمان و هم اندیشی، برنامه ها، مشکلات و مسائل مربوط به دانش آموزان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و برنامه های اجرایی با توافق اولیا و مربیان پس از تصویب انجمن مدرسه در چارچوب تقویم زمان بندی تا پایان سال اجرا شود.

خواسته ی دوم از اولیای دانش آموزان مطرح شد که با درک این موضوع که «نظام تعلیم و تربیت با حضور حداکثری و موثر آنان است که به اهداف عالی خود خواهد رسید » مدرسه را خانه دوم خود و فرزندانشان بدانند و با حضوری موثر وکارآمد در فرایندهای اموزشی و پرورشی مشارکت نمایند و درایفای حق برنامه ریزی و نظارتی خود بکوشند زیرا تعلیم و تربیت شامل فرآیندهای پیچیده ای است که جز با مشارکت خانواده حصول به وضعیت مطلوب و مورد انتظار میسر نخواهد بود . بنابراین در سال جاری تحصیلی نیز با تاکید برخواسته های پیشین خویش انتظار دارم در عین تشکیل مستمر و نظام مند جلسات انجمن اولیا و مربیان، تشکیل کارگروه های تخصصی و مهارتی اولیا مورد توجه واهتمام ویژه قرار گیرد. سازماندهی جمعیت عظیم اولیای فهیم، آگاه و داوطلبانه در قالب کارگروه های تخصصی و مهارتی جایگزینی بسیار مناسب برای مشارکت های مالی اولیاست . والدین با حضور در مدارس واطلاع از شرایط وتحلیل امکانات و الزامات آموزشی و پرورشی مورد نیاز دانش آموزان همچون گذشته یاریگر نظام تعلیم و تربیت خواهند بود و این موجب می شود با همکاری نزدیک و متقابل دوکانون عمده و اصلی آموزشی و پرورشی خانه و مدرسه، شاهد پیشرفت روزافزون دانش آموزان در ساحت های علمی و تربیتی باشیم.

همچنین از مدیران کل آموزش و پرورش استان های کشور انتظار دارم که بررسی و پیگیری نمایند تشکیل و فعالیت انجمن های اولیا و مربیان در تمامی مدارس کشور، دولتی و غیردولتی، از سوی مدیران مدارس با جدیت و پشتکار مورد اهتمام قرارگیرد و نظارت کامل و مستمر برفعالیت آنان صورت پذیرد و تاکید می گردد با تشکیل شوراهای انجمن اولیا و مربیان در مراکز استان ها و مناطق تابعه، به بررسی و تحلیل وضعیت موجود انجمن ها بردازند و برتشکیل و توسعه ی کارگروه های تخصصی و مهارتی والدین در مدارس نظارت نمایند، بدون تردید گذر از وضعیت فعلی وقرار گرفتن در مسیر پیشرفت و تحول در حوزه ی آموزش و پرورش در گرو تقویت انجمن های اولیا و مربیان و تثبیت زیر ساخت های مشارکت والدین خواهد بود.

امید است در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » نامیده شده است با برنامه ریزی های مناسب، فراهم نمودن زمینه های لازم، انجام اقدامات مناسب و با حضور حداکثری اولیا،‌سالی سرشار از همدلی،‌همراهی و مشارکت های پایدار داشته باشیم و فرزندانی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تربیت کنیم.