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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

مسیر پیشروی هموارتر شد؛

کشف اسناد و نقشه‌های مواضع و مناطق بمبگذاری داعش در الانبار

کشف اسناد و نقشه‌های مواضع و مناطق بمبگذاری داعش در الانبار

منابع وابسته به نیروهای مردمی از نقشه ها و اسناد به دست آمده از داعش که راه را برای پیشروی نیروهای عراقی در مناطق تحت اشغال داعش در استان الانبار در غرب این کشور هموار می کند، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، ناظم الجغیفی از فرماندهان نیروهای مردمی عراق در استان الانبار گفت: در جریان نبردهای پاکسازی جزیره هیت در ۷۰ کیلومتری غرب الرمادی و بازرسی های به عمل آمده، نیروهای عراقی به  اسناد ارزشمندی از داعش دست پیدا کرده اند.

وی افزود: اسناد و نقشه های نظامی که مناطق بمبگذاری شده، خندق ها، راههای مخفی و مراکز تجمع داعش را در مناطق «عنه»، «راوه» و «القائم» در غرب الانبار نشان می دهد، به دست آمده است.

الجغیفی تاکید کرد: این نقشه ها و اسناد به دست آمده که موقعیت و مناطق بمبگذاری شده از سوی تکفیری ها و جاده های مخفی آنها را نشان می دهد در پیشروی نیروهای عراقی و مقابله و خنثی کردن مناطق بمبگذاری شده به شکل سریع در نبرد آزاد سازی مناطق عنه، راوه و القائم در الانبار نقش به سزایی در روزهای آتی دارد.

وی بیان کرد: همه اسرار و اسناد گروه جنایتکار داعش در الانبار به طور کامل کشف شده است و همه تحرکاتش برای نیروهای امنیتی آشکار شده است. نیروهای عراقی، کمر داعش را شکسته اند و تکفیری ها توان مقاومت در برابر حملات هوایی و زمینی نیروهای عراقی را ندارند.

کد مطلب 3795957

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