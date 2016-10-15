به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، ناظم الجغیفی از فرماندهان نیروهای مردمی عراق در استان الانبار گفت: در جریان نبردهای پاکسازی جزیره هیت در ۷۰ کیلومتری غرب الرمادی و بازرسی های به عمل آمده، نیروهای عراقی به اسناد ارزشمندی از داعش دست پیدا کرده اند.

وی افزود: اسناد و نقشه های نظامی که مناطق بمبگذاری شده، خندق ها، راههای مخفی و مراکز تجمع داعش را در مناطق «عنه»، «راوه» و «القائم» در غرب الانبار نشان می دهد، به دست آمده است.

الجغیفی تاکید کرد: این نقشه ها و اسناد به دست آمده که موقعیت و مناطق بمبگذاری شده از سوی تکفیری ها و جاده های مخفی آنها را نشان می دهد در پیشروی نیروهای عراقی و مقابله و خنثی کردن مناطق بمبگذاری شده به شکل سریع در نبرد آزاد سازی مناطق عنه، راوه و القائم در الانبار نقش به سزایی در روزهای آتی دارد.

وی بیان کرد: همه اسرار و اسناد گروه جنایتکار داعش در الانبار به طور کامل کشف شده است و همه تحرکاتش برای نیروهای امنیتی آشکار شده است. نیروهای عراقی، کمر داعش را شکسته اند و تکفیری ها توان مقاومت در برابر حملات هوایی و زمینی نیروهای عراقی را ندارند.