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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

کاهش تصادفات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

کاهش تصادفات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

برابر آمارهای به دست آمده توسط کارشناسان تصادفات شرکت واحد، میزان تصادفات فوتی و جرحی شش ماهه اول سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی ضمن اعلام خبر گفت: تصادفات فوتی ۱۷ درصد و تصادفات جرحی ۲۳ درصد کاهش داشته است که علت آن را می توان در همکاری شهروندان در جهت اجرای مقررات و همچنین رعایت قوانین و مقررات از جانب همکاران به ویژه رانندگان شرکت واحد عنوان کرد.

وی ادامه داد: آموزش علمی و عملی اتوبوسرانان به کمک مراجع دانشگاهی و همچنین کنترل و نظارت عوامل شرکت واحد و گسترش سیستم های هوشمند نظارت تصویری و کنترل تخلفات وسیله مراکز کنترل ترافیک و اجرای مقررات توسط راهور را از عوامل تأثیرگذار بر روند کاهش تصادفات ناوگان اتوبوسرانی پایتخت دانست.

کد مطلب 3795958
نورا حسینی

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