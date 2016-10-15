کاهش تصادفات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی ضمن اعلام خبر گفت: تصادفات فوتی ۱۷ درصد و تصادفات جرحی ۲۳ درصد کاهش داشته است که علت آن را می توان در همکاری شهروندان در جهت اجرای مقررات و همچنین رعایت قوانین و مقررات از جانب همکاران به ویژه رانندگان شرکت واحد عنوان کرد.

وی ادامه داد: آموزش علمی و عملی اتوبوسرانان به کمک مراجع دانشگاهی و همچنین کنترل و نظارت عوامل شرکت واحد و گسترش سیستم های هوشمند نظارت تصویری و کنترل تخلفات وسیله مراکز کنترل ترافیک و اجرای مقررات توسط راهور را از عوامل تأثیرگذار بر روند کاهش تصادفات ناوگان اتوبوسرانی پایتخت دانست.