اعلام روز شمار بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۴ تا ۳۰ مهرماه به نام هفته پیوند اولیا و مربیان نامگذاری شده است.

براین اساس؛ اسامی روزهای این هفته شامل شنبه ۲۴ مهر ماه روز «پیوند اولیا و مربیان؛ نقش نهاد خانواده در ارتقای نظام تعلیم و تربیت»، یکشنبه ۲۵ مهر ماه روز «نقش انجمن های اولیا و مربیان مدارس در توسعه آموزش های رسمی وغیر رسمی»، دوشنبه ۲۶ مهرماه روز «دانش آموز فعال؛ خانواده شاداب؛ جامعه با نشاط» و سه شنبه ۲۷ مهر ماه روز «پیوند اولیا ومربیان؛ خانواده رسانه و فناوری اطلاعات» است.

براساس این گزارش؛ همچنین چهارشنبه ۲۸ مهر ماه روز «پیوند اولیا ومربیان؛ توسعه مشارکت های فکری؛ تخصصی و مهارتی اولیاء در آموزش و پرورش»، پنج شنبه ۲۹ مهر ماه روز «پیوند اولیا و مربیان؛ خانواده؛ اقتصاد مقاومتی؛ حمایت از کالای ایرانی» و جمعه ۳۰ مهر ماه روز «پیوند اولیا و مربیان؛ نقش والدین در تقویت فرهنگ نماز و عفاف فرزندان» نامگذاری شده است.