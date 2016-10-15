۲۹پروانه علامت استاندارد در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروی مقدم ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد ایران ۲۳ تا ۲۹ مهر ماه را به عنوان هفته استاندارد در کشور نامگذاری کرده است.

وی با اشاره به برنامه‌های اداره کل استاندارد استان در این هفته، تصریح کرد: دیدار با نماینده ولی فقیه، دیدار با مقامات استانی، بازدید دانش آموزان از آزمایشگاه‌های اداره کل استاندارد، مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی و غبار روبی مزار شهدا از اعم اقدامات اداره کل استاندارد است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با بیان اینکه همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد نیز ۲۹ مهر ماه در اتاق بازرگانی استان برگزار خواهد شد، افزود: در این همایش از سه واحد نمونه و سه مسئول نمونه کنترل کیفیت تقدیر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری ۱۵۰ مورد بازنگری استانداردهای ملی ایران در استان صورت گرفته است، گفت: یک هزار و ۵۶ نفر ساعت نیز به مدیران و مسئولان کنترل کیفیت آموزش ارائه شده است.

مروی مقدم با بیان اینکه کارشناسان رسمی استاندارد نیز ۱۴۴ نفر ساعت آموزش دیده‌اند، بیان کرد: همچنین هشت هزار و ۹۶۰ نفر ساعت آموزش‌های درون سازمانی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه آموزش کارکنان اداره کل استاندارد استان یک هزار و ۴۱۰ نفر ساعت در شش ماهه گذشته بوده است، اظهار داشت: ارسال هفت هزار پیامک و ۱۱۰ بازدید آموزشی در همین مدت انجام شده است.

۱۵ هزار بازدید از محموله‌های مشمول استاندارد اجباری

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با بیان اینکه ۲۱ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در شش ماهه نخست سال جاری صادر شده است، گفت: همچنین هشت پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی در همین مدت صادر شده است.

وی با اشاره به صدور سه گواهی معیار مصرف انرژی و صدور پنج مورد مجوز استاندارد در استان، افزود: از ابتدای سال جاری ۱۳ اظهار نامه وارداتی که تمامی آن‌ها مربوط به برنج بوده است بررسی شده است.

مروی مقدم با بیان اینکه پنج اظهار نامه صادراتی در استان مورد بررسی قرار گرفته شده است، گفت: دو مورد تمدید شرکت‌های بازرسی کالای تعیین صلاحیت شده و هفت مورد آزمون تعیین صلاحیت نیز انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه ۴۲۰ میلیون ریال درآمد کارمزد واردات برنج به استان بوده است، بیان کرد: یک هزار و ۲۰۰ بازدید و نمونه برداری از فرآورده‌های نفتی و ۱۵ هزار مورد بازدید از محموله‌های مشمول استاندارد اجباری در شش ماهه نخست سال جاری انجام شده است.

بهره برداری از آزمایشگاه استاندارد استان در دهه فجر

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با بیان اینکه کمبود آزمایشگاه خصوصاً در بحث واردات در استان وجود دارد، ادامه داد: در حال حاضر ۱۶ آزمایشگاه در استان فعال است.

وی افزود: علاوه بر اینکه بخش خصوصی را برای تجهیز و ساخت آزمایشگاه‌ها باید ترغیب کرد بخش دولتی نیز لازم است در این بخش ورود پیدا کند.

مروی مقدم با اشاره به اینکه یک آزمایشگاه حساس و پیشرفته در سایت اداری بیرجند در حال ساخت است، عنوان کرد: تا کنون ۱.۵ میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده است و این آزمایشگاه در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه ۷۲۰ کالای تحت پوشش استاندارد اجباری در استان وجود دارد، گفت: اداره کل استاندارد استان بر تمامی واحدهایی که به صورت کارگاهی مشغول به کار هستند نظارت مداوم دارد.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پنج مصالح ساختمانی در آزمایشگاه‌های استان کنترل کیفیت می‌شوند، بیان داشت: ۹۰ درصد فرآورده‌هایی که در آزمایشگاه‌های استان نمونه برداری می‌شوند از استان‌های دیگر است.

وی با بیان اینکه سامانه ۱۵۱۷ اداره کل استاندارد پاسخ گوی شکایات مردم خواهد بود، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری ۱۱ مورد تجهیزات بازی در زمین‌های بازی شهرستان‌ها به صورت دائمی و موقت پلمپ شده‌اند ولی خوشبختانه در مرکز استان هیچ مشکلی وجود نداشته است.