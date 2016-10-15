به گزارش خبرنگار مهر، علی علیخانی ظهر شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان به برنامه های راه و شهرسازی لرستان در حوزه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: احداث ۱۷۰ کیلومتر چهارخطه طی سال های ۹۵ و ۹۶ در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی قرار گرفته است که تا کنون ۳۸ کیلومتر از آن به بهره برداری رسیده و ۷۳ کیلومتر دیگر آماده شده که طی چند روز آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال ۹۵ باید ۱۰۹ کیلومتر از چهار خطه های استان به بهره برداری برسد، عنوان کرد: طول چهار خطه هایی که تا پایان سال ۹۶ در لرستان به بهره برداری خواهند رسید حدود ۶۰ کیلومتر است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به اینکه برای ایجاد چهار خطه های استان تا کنون ۴۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: برای ایجاد چهارخطه های استان حدود ۷۰ درصد از برنامه زمان بندی جلوتر هستیم.

علیخانی با اشاره به اینکه در قالب طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه راه روستایی ۳۲۰ کیلومتر برنامه ریزی صورت گرفته است، بیان داشت: از این مقدار ۱۷۵ کیلومتر آماده و زیر ترافیک قرار گرفته است که مبلغ ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث این میزان راه روستایی هزینه شده است.

وی اضافه کرد: برنامه ریزی صورت گرفته برای ایجاد راه گردشگری در استان طی دو سال ۱۶۰ کیلومتر بوده که تا کنون ۳۰ کیلومتر از آن انجام شده و ۱۸ میلیارد تومان اعتبار در این زمینه هزینه شده است.

علیخانی در پاسخ به سوال استاندار لرستان مبنی بر زمان اتمام واریانت جاده کاکارضا به سمت خرم آباد گفت: این واریانت تمام شده و تنها خط کشی و نصب علائم آن باقی مانده است.

وی افزود: به علت تفکیک وظایف حوزه راهداری و راه و شهرسازی برای خط کشی این مسیر مشکل وجود دارد.

استانداری لرستان گفت: چرا با وجود آماده بودن واریانت جاده کاکارضا ولی تا کنون این مسیر مورد بهره برداری قرار نگرفته است و درست نیست که مردم یک ماه دیگر بابت خط کشی این جاده معطل شوند.

هوشنگ بازوند افزود: حدود دو ماه است که واریانت جاده کاکارضا آماده شده ولی این مسیر بسته شده و اجازه تردد مردم از آن داده نمی شود.

وی اضافه کرد: واریانت جاده کاکارضا باید تا پایان هفته جاری مورد بهره برداری قرار گیرد.