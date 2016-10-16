شناسایی ۱۵۰ پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسکندر صیدایی ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به نقش و رسالت رسانه‌ها و پیوند آن با مدیریت، اظهار داشت: هر مجموعه ای باید مدیریت علمی و تخصصی داشته باشد که لازمه آن استفاده از برنامه‌ریزی است.

رئیس سازمان برنامه‌و بودجه استان همدان با بیان اینکه کار مطالعات آمایش سرزمین در استان همدان انجام‌ شده است، ادامه داد: در عصر برنامه‌ریزی منابع محدود و نیازها نامحدود هستند.

وی با تأکید بر اینکه برای استان همدان در سه بعد باید فعالیت‌هایی انجام داد چراکه با غفلت در هر بعد، استان ضربه می‌خورد، ادامه داد: همدان باید در سطح بین‌المللی جای خود را باز کند.

صیدایی برخی توانمندی‌های استان همدان را دارای برش بین‌المللی دانست و عنوان کرد: استان همدان با توجه به موقعیت جغرافیایی، پیشینه و توانمندی‌های گردشگری می‌تواند گردشگر بین‌المللی داشته باشد.

برخی توانمندی‌های طبیعی، آب‌ و خاک و استعدادهای ژنتیکی استان همدان در فضای ملی حرف نخست را می‌زند رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه استان همدان بابیان اینکه برخی توانمندی‌های طبیعی، آب‌ و خاک و استعدادهای ژنتیکی استان همدان در فضای ملی حرف نخست را می‌زند، تاکید کرد: در خصوص فناوری‌های نوین و صنایع تکمیلی استعدادهای خوبی در استان همدان وجود دارد.

رئیس سازمان برنامه‌و بودجه استان همدان در ادامه به تدوین سند توسعه استان همدان در ۲۲ جلد اشاره کرد و با بیان اینکه در این سند وضع موجود استان همدان مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: این سند در ابعاد مختلف تدوین شده است.

وی اجرای اقتصاد مقاومتی در استان همدان را یکی دیگر از وظایف سازمان برنامه‌ و بودجه عنوان کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی راه علاج توسعه کشور است.

صیدایی به وضعیت سرشماری در همدان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه طبق سرشماری سال ۹۰ در استان همدان ۵۰۰ هزار خانوار وجود دارد، عنوان کرد: میانگین مشارکت مردم استان همدان در ثبت‌ نام اینترنتی سرشماری ۱۳.۱ درصد بود.

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه استان همدان بابیان اینکه از ظرفیت آموزش‌و پرورش، مراکز آموزشی، صدا و سیما، خانه بهداشت، دانشگاه‌ها، سیستم‌های اطلاع‌رسانی ادارات، رسانه‌ها و جایگاه نماز جمعه و حتی راه انداختن اتوبوس سیار شهرداری و رایگان کردن بلیت گردشگری در اماکن تاریخی برای تبلیغات ثبت‌نام سرشماری اینترنتی استفاده شد، گفت: مشارکت قابل قبول نبود.

صیدایی همچنین یکی از سیاست‌های دولت در اقتصاد مقاومتی را واگذاری پروژه‌ها عمرانی به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: ۱۵۰ پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی در استان همدان شناسایی‌ شده که از این تعداد ۱۸ پروژه به بخش خصوصی واگذارشده است.