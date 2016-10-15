به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی ظهر شنبه در یکصد و پنجاه و دومین جلسه علنی از دوره چهارم شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تسلیت ایام شهادت ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران با وفای ایشان به بازشناسی نتایج قیام عاشورا براساس بیانات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب عاشورا یک حادثه‌ تاریخیِ صرف نبود، عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر و یک سرمشق دائمی برای امت اسلام بود و رهبر معظم انقلاب با تحلیل اهداف و نتایج قیام حضرت اباعبدالله حسین (ع) هرگونه شائبه‌ شکست خوردن امام (ع) را رد می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه نهضت حسینی به‌ عنوان حادثه‌ای مهم در تاریخ اسلام با نتایج و دستاوردهایی همراه بوده است، افزود: برای فهم درست این نتایج، لازم است اهداف این قیام را مدنظر قرار دهیم تا در نسبت با آن به ارزیابی نتایج پرداخته شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به ۲۳ مهر ماه سالروز شهادت پنجمین شهید محراب آیت‌الله اشرفی اصفهانی اشاره کرد و گفت: آیت‌الله اشرفی اصفهانی در مدت نمایندگی حضرت امام (ره) در استان کرمانشاه دو مرتبه مورد سوء قصد قرار گرفت و سرانجام پس از ۸۰ سال زندگی پرافتخار خود و خدمت به اسلام و قرآن توسط یکی از مزدوران آمریکائی و منافقان کوردل در ظهر جمعه ۲۳ مهرماه ۱۳۶۱ در سنگر نماز جمعه مسجد جامع کرمانشاه و در محراب نماز به افتخار شهادت نائل آمد.

وی به روز جهانی نابینایان مصادف با ۲۴ مهر ماه و روز عصای سفید اشاره کرد و بیان داشت: استفاده از عصا به عنوان وسیله کمکی در رفت و آمد نابینایان از قرن‌ها پیش متداول بود، اما استفاده از عصای سفید به شکل امروزی و به عنوان نمادی برای شناخت نابینایان به بعد از جنگ جهانی اول باز می گردد.

براساس قانون عصای سفید نابینایان حق استفاده از تمام امکانات رفاهی را دارند

امینی با تاکید بر اینکه در قانون عصای سفید تمام حقوق اجتماعی فرد نابینا به عنوان عضوی از یک جامعه متمدن انعکاس یافته است، تصریح کرد: براساس این قانون نابینایان حق استفاده از تمام امکانات رفاهی معمول در جامعه را دارند و آنها حق دارند از پیاده روها، خیابان‌ها، بزرگراه‌ها و وسایل حمل و نقل همگانی مانند هواپیما، قطار، اتوبوس، اتومبیل، کشتی، هتل، اماکن عمومی، مراکز تفریحی و مذهبی استفاده کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: همچنین اگر در بعضی اوقات، محدودیتی برای استفاده از این تسهیلات و اماکن وجود داشته باشد باید فراگیر همه افراد جامعه باشد و اگر شخص یا سازمانی تنها برای نابینایان در استفاده از تسهیلات همگانی، محدودیت ایجاد کند یا حقوق نابینایان عاقل و بالغ را نادیده بگیرد، مجرم شناخته می‌شود.

وی تاکید کرد: براساس این قانون رانندگان وسایل نقلیه موظف به مراعات کامل نابینایانی که هنگام عبور و مرور از عصای سفید استفاده می‌کنند، هستند و دولت موظف است که نابینایان را به مشارکت در امور دولتی تشویق کند تا آنها به کار مشغول شوند.

امینی در ادامه با اشاره به وضعیت کشاورزان شرق اصفهان و حق آبه داران تاکید کرد: در حال حاضر گوش شنوایی برای احقاق حقوق مردم و کشاورزان وجود ندارد و امیدواریم حقوق مردم، کشاورزان و حق آبه داران اصفهانی در منظر مسئولان دیده شود.

پیگیری برای آب زاینده رود از مطالبات مردم اصفهان است

وی با تاکید بر اینکه پیگیری برای آب زاینده رود از مطالبات مردم اصفهان است، افزود: دولتمردان مطمئن باشند اصفهان برای پیگیری مطالبات برحق مردم در این زمینه خسته نمی شود.

امینی با بیان اینکه فائو یا سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد از سازمان‌های بین المللی است که در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد، گفت: سازمان فائو در سال ۱۹۴۵ توسط ۴۴ کشور عضو سازمان ملل متحد تأسیس شد و هدف این سازمان، بالا بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم جهان، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و ایجاد امنیت غذایی بوده و مبارزه با سوء تغذیه با ارائه اطلاعات لازم به کشورهای مختلف از دیگر اهداف فائو است که بازدهی کشاورزی و سطح تغذیه در جهان را افزایش داده است.

پساب شهر اصفهان برای مصرف کشاورزان هدایت شد

وی اظهار داشت: متاسفانه همانطور که در رسانه‌ها مطرح شده بود، پساب شهر اصفهان به صورت مستقیم و بدون تصفیه توسط برخی از کشاورزان به زمین های کشاورزی هدایت شده بود که این عمل خطر بسیار جدی برای سلامت و بهداشت جامعه است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: پساب دارای مسائل و مشکلات زیست محیطی بی‌شمار است و مستقیماً با بهداشت و سلامت جامعه مرتبط است و استفاده از آن نیازمند تصفیه‌ و بازیابی‌های خاصی است که صورت نمی‌پذیرد و تهدیدی برای سلامت جامعه به شمار می رود.

وی تصریح کرد: همانطور که بسیاری از کشورها به صورت کامل پساب را تصفیه می‌کنند و از آن در مصارف کشاورزی و صنعتی استفاده می‌کنند در کشور ما هم با توجه به شرایط اقلیمی و مشکلات کم آبی باید به این سمت پیش برویم که از پساب، استفاده بهتری داشته باشیم‌ تا هم از سوء استفاده عده ای سودجو که سلامتی افراد جامعه هیچ اهمیتی برای آنها ندارد جلوگیری شود هم پساب تصفیه شده در اختیار تمام کشاورزان قرار بگیرد.

امینی اضافه کرد: نهادهایی که با بهداشت و سلامت مردم در ارتباط هستند باید احساس مسئولیت بیشتری در این زمینه داشته باشند، چراکه حقوق اجتماعی آن به گردن این افراد است.

وی با اشاره به ۲۶ مهر ماه به عنوان روز تربیت بدنی و ورزش تاکید کرد: هفته تربیت بدنی همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش های همگانی برگزار می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه ورزش و فعالیت فیزیکی در سلامت روان نیز مؤثر است، افزود: مطالعات نشان می‌دهد که موارد افسردگی، اضطراب و چنین مواردی در اثر فعالیت فیزیکی بهبود یافته و ورزش به عنوان یک عالم حمایتی در درمان بیمار ی روانی پذیرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه ورزش‌های سبک مانند پیاده روی سبب مصرف انرژی شده و سهم بسیار مهمی در کنترل وزن و کاهش چربی در بدن دارد، گفت: همچنین فعالیت فیزیکی سبک و منظم از طریق تقویت کارکردهای ایمنی سبب افزایش سطح فعالیت سیستم ایمنی در بدن شده و در پیشگیری از سرطان مؤثر است.

۳۳ مرکز ورزشی سرپوشیده شهر اصفهان متعلق به شهرداری است

امینی با بیان اینکه زمین های ورزشی روباز در اختیار شهرداری ۷۹ مورد بوده و زمین‌های ورزشی روباز سایر ارگان ها ۲۱ مورد است، اظهار داشت: همچنین در حال حاضر تعداد ۳۳ مرکز ورزشی سرپوشیده در اختیار شهرداری و ۶۸ مورد نیز به سایر ارگان‌ها اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: همچنین تعداد ایستگاه ورزش همگانی آقایان ۳۲ مورد بوده و ۶۱ ایستگاه ورزش همگانی در شهر به بانوان اختصاص دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ۲۹ مهر ماه به عنوان روز صادرات تصریح کرد: ۲۱ مهر ماه به عنوان روز ملی صادرات شناخته و معرفی شده و تعیین یک روز از روزهای سال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم، تقدیر از سربازان و ایثارگران جبهه اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت گیرها و تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به هدف والای جهش صادرات است.

وی ضمن ارج نهادن به تلاش‌های بازرگانانی که در کار صادرات اهتمام می‌ورزند و نتایج تلاش خود و کارکنانشان را به بازارهای جهانی عرضه داشته و سهم جمهوری اسلامی ایران را در عرصه رقابت اقتصادی افزایش می‌دهند، ادامه داد: روز ملی صادرات را باید فرصت ارزشمندی تلقی کرد که مباحث مربوط به صادرات بار دیگر مورد توجه مسئولان و دست‌اندرکاران امر قرار بگیرد.

امینی در ادامه به تدوین لایحه حمایت از خانواده‌های دو معلول و بیشتر در شورای اسلامی شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: این لایحه به زودی در شورای اسلامی شهر اصفهان مصوب خواهد شد.