واحدهای نمونه استاندارد فارس معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد فارس، مرتضی رهنما، گفت: تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه استان همزمان با هفته استاندارد در شهر شیراز در تاریخ ۲۹ مهر ماه در تالار احسان شیراز باحضور مسولین استان و کشور و همه واحدهای دارای نشان استاندارد برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: اداره کل استاندارد فارس برای ترویج امر استاندارد سازی ۴ واحد تولیدی استان را که طی یکسال گذشته هیچگونه عدم انطباقی نداشته اند و همچنین تعداد ۱۰ واحدبرگزیده که در استانداردسازی دارای پیشرفت قابل توجهی بوده طی مراسمی به عنوان واحدهای نمونه استاندارد استان فارس معرفی و از آنها تجلیل می شود.

مدیر کل استاندارد فارس یادآور شد: فراخوان عمومی این مراسم آذر ماه سال گذشته اعلام شد که واحدهای تولیدی تا پایان خردادماه سال جاری برای ارسال مدارک خود فرصت داشتند.

رهنما ادامه داد: ۲۱ واحد تولیدی پرونده کامل خود را ارسال کرده اند که پرونده های دریافتی در نیمه دوم تیرماه توسط کمیته ارزیابی بررسی ودر نهایت ۴ واحد تولیدی فارس با کسب امتیاز قابل قبول به عنوان واحدهای نمونه استاندارد انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: زمینه فعالیت این واحدها در صنعت سیمان، پتروشیمی، پلاستیک، دستمال کاغذی و صنایع غذایی است.

مدیرکل استاندارد فارس تاکید کرد: در مراسم مذکور علاوه بر واحدهای نمونه استاندارد از ۹ مسئول کنترل کیفیت نمونه که در طول یکسال گذشته بهترین عملکرد را داشته اند تقدیر بعمل می آید .