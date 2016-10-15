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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

واحدهای نمونه استاندارد فارس معرفی می شوند

واحدهای نمونه استاندارد فارس معرفی می شوند

شیراز – مدیر کل استاندارد فارس از برگزاری مراسم تجلیل از واحد های نمونه استاندارد فارس در صبح پنجشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد فارس، مرتضی رهنما، گفت: تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه استان همزمان با هفته استاندارد در شهر شیراز در تاریخ ۲۹ مهر ماه در تالار احسان شیراز باحضور مسولین استان و کشور و همه واحدهای دارای نشان استاندارد برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: اداره کل استاندارد فارس برای ترویج امر استاندارد سازی ۴ واحد تولیدی استان را که طی یکسال گذشته هیچگونه عدم انطباقی نداشته اند و همچنین تعداد ۱۰ واحدبرگزیده که در استانداردسازی دارای پیشرفت قابل توجهی بوده طی مراسمی به عنوان واحدهای نمونه استاندارد استان فارس معرفی و از آنها تجلیل می شود.

مدیر کل استاندارد فارس یادآور شد: فراخوان عمومی این مراسم آذر ماه سال گذشته اعلام شد که واحدهای تولیدی تا پایان خردادماه سال جاری برای ارسال مدارک خود فرصت داشتند.

رهنما ادامه داد: ۲۱ واحد تولیدی پرونده کامل خود را ارسال کرده اند که پرونده های دریافتی در نیمه دوم تیرماه توسط کمیته ارزیابی بررسی ودر نهایت ۴ واحد تولیدی فارس با کسب امتیاز قابل قبول به عنوان واحدهای نمونه استاندارد انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: زمینه فعالیت این واحدها در صنعت سیمان، پتروشیمی، پلاستیک، دستمال کاغذی و صنایع غذایی است.

مدیرکل استاندارد فارس تاکید کرد: در مراسم مذکور علاوه بر واحدهای نمونه استاندارد از  ۹ مسئول کنترل کیفیت نمونه که در طول یکسال گذشته بهترین عملکرد را داشته اند تقدیر بعمل می آید .

کد مطلب 3795980

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