۵۰ پروژه راه و شهرسازی در استان کرمانشاه آماده بهره برداری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی استان کرمانشاه، عبدالله بهادری از آماده بودن ۵۰ پروژه عمرانی راه و شهرسازی استان خبر داد و گفت: ۵۰ پروژه عمرانی در حوزه بهسازی راه های روستایی و همچنین ساخت ساختمان های دولتی و عمومی آماده بهره برداری است.

وی افزود: امسال برای اجرای این تعداد پروژه ۶۰۲میلیارد و ۳۰۹ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است که با این اعتبار ۱۵۵.۳ کیلومتر راه روستایی در قالب۴۴ پروژه و ۵۵هزار و ۲۲۲متر مربع ساختمان دولتی و عمومی در قالب شش پروژه آماده افتتاح و بهره برداری است.

او با بیان اینکه پیگیری و تخصیص به موقع اعتبارات مهمترین عامل در سرعت اجرای پروژه ها است، گفت: پروژه های بهسازی و آسفالت راه های روستایی در ۱۲شهرستان، کرمانشاه، اسلام آباد غرب، کنگاور، صحنه، هرسین، سنقر، ثلاث باباجانی، جوانرود، گیلانغرب، سرپل ذهاب، دالاهو و پاوه اجرا شده است.

وی در ادامه به ۶ پروژه حوزه فنی اجرایی شامل احداث ۲ پایگاه امدادی هلال احمر در شهرستان های کنگاور و سنقر، احداث و تجهیز ۲ دهکده مهارتی فنی و حرفه ای در هرسین و اسلام آباد غرب، ساخت کتابخانه شهید عسگری کرمانشاه و محوطه سازی یادمان شهدا و دفاع مقدس در بازی دراز اشاره کرد.

بهادری به مصوبه های سفر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه بافت های فرسوده سه پروژه از مجموع ۶ پروژه انجام شده و ساخت و توسعه عملیات بزرگراه کربلا نیز ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مابقی پروژه ها به سرعت در حال اجراست.

مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه در ادامه گفت: تاکنون از ۲۰۷ پروژه حوزه راه روستایی ۲۰۴ پروژه و از ۲۲ پروژه حوزه فنی اجرایی ۹ پروژه به بهره برداری رسیده است.

وی گفت: در سایر پروژه های مصوب سفر رهبر معظم انقلاب به استان در حوزه بافت های فرسوده هم ۳ پروژه از مجموع ۶ پروژه و در حوزه ساخت و توسعه هم ۶۰ درصد کل عملیات بزرگراه کربلا اتمام و مابقی آن به سرعت در حال اجراست.