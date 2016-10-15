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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۸

دبیر کل سازمان ملل:

مقصد پناهجویان فقط اروپا نباید باشد

مقصد پناهجویان فقط اروپا نباید باشد

دبیر کل سازمان ملل بر لزوم پراکندگی پناهجویان در نقاط مختلف جهان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل در گفتگو با مجله آلمانی فوکوس اظهار داشت: موضوع پناهجویان باید از پراکندگی برخوردار  باشد، نه اینکه تنها مقصد پناهجویان کشورهای اروپایی باشد. 

وی در ادامه افزود: باید با اعمال فشار بر کشورهای ترکیه، اردن و لبنان راهی برای پراکندگی پناهجویان پیدا کرد. 

دبیر کل جدید سازمان ملل تصریح کرد: آمریکا و استرالیا نیز می تواند از مقاصد پناهجویان بوده تا تنها به منطقه اروپا متمرکز نشوند.

گوترش حمایت های بین المللی در این زمینه را با اهمیت قلمداد کرد.

کد مطلب 3795982
شقایق لامع زاده

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