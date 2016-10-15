مقصد پناهجویان فقط اروپا نباید باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل در گفتگو با مجله آلمانی فوکوس اظهار داشت: موضوع پناهجویان باید از پراکندگی برخوردار باشد، نه اینکه تنها مقصد پناهجویان کشورهای اروپایی باشد.

وی در ادامه افزود: باید با اعمال فشار بر کشورهای ترکیه، اردن و لبنان راهی برای پراکندگی پناهجویان پیدا کرد.

دبیر کل جدید سازمان ملل تصریح کرد: آمریکا و استرالیا نیز می تواند از مقاصد پناهجویان بوده تا تنها به منطقه اروپا متمرکز نشوند.

گوترش حمایت های بین المللی در این زمینه را با اهمیت قلمداد کرد.