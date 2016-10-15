خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: امسال در حالی به‌روز عصای سفید رسیده‌ایم که این قشر از عدم توجه مسئولان به مشکلاتشان گلایه‌مندند.

امروز شنبه ۲۴ مهرماه به نام عصای سفید و توجه به نابینایان نام‌گذاری شده است. نیم‌قرن است که یک روز برای معطوف کردن توجه مسئولان به مشکلات این قشر نام‌گذاری شده است اما در خراسان شمالی نابینایان همچنان با مشکلات تکراری روبه‌رو هستند.

نامناسب بودن معابر سبب شده تا نابینایان به‌راحتی نتوانند در معابر شهر تردد داشته باشند و به‌نوعی از حقوق اولیه خود محروم هستند و همین امر آنان را گلایه‌مند کرده است، علاوه بر آن بی‌توجهی مسئولان نسبت به اجرا قانون سه‌درصدی استخدام معلولان نیز از گلایه‌های نابینایان است.

یکی از نابینایان در گفتگو با خبرنگارمهر می‌گوید: نابینایان همچون سایر شهروندان عوارض پرداخت می‌کنند و حق‌دارند همچون سایر شهروندان از رفاه شهری برخوردار باشند اما هنوز زمینه‌های مناسب برای کمترین حق یعنی تردد در شهر برای ما فراهم نیست.

فاطمه صفری می‌افزاید: یک فرد نابینا باید بتواند بدون اینکه همراه داشته باشد و از کمک شخص دیگری استفاده کند، در معابر شهر تردد داشته باشد و کارهای خود را انجام دهد اما هنوز راه‌ها برای ما بسته است.

وی با گلایه از اینکه ارتفاع پایین سایه‌بان‌های مغازه‌ها می‌تواند سبب به مخاطره افتادن فرد نابینا شود، اظهار می‌دارد: وقتی از پیاده‌روها عبور می‌کنم سرم با سایه‌بان‌های مغازه‌ها برخورد می‌کند.

شهرداری موظف است تا راه را برای تردد نابینایان هموار کند و این خواسته به‌حق ما است.

یک نابینای دیگر در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه باید با چشم‌بسته در شهر تردد کرد تا مشکلات نابینایان لمس شود، اظهار می‌دارد: برخی از مردم به دید ترحم به نابینا نگاه می‌کنند اما نابینا به ترحم نیاز ندارد بلکه خواستار فراهم شدن شرایطی است که بتواند به‌راحتی از امکانات رفاهی شهر استفاده کند.

علی درتومی می‌گوید: محیط شهری به‌گونه‌ای است که نابینایان نمی‌توانند به‌راحتی و بدون کمک دیگران از خانه خارج شوند و در فضاهای عمومی حاضر شوند و این امر سبب شده تا بیشتر نابینایان در منزل بمانند.

اشتغال مهم‌ترین مشکل نابینایان

عضو هیئت‌علمی جامعه نابینایان طلیعه نور خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اشتغال را مهم‌ترین مشکل نابینایان برشمرده و می‌گوید: قانون، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده تا سه درصد از نیروهای خود را از میان معلولان استخدام کنند اما این امر در دستگاه‌ها به‌خوبی اجرا نمی‌شود.

فرشاد فخار می‌افزاید: شماری از نابینایان ما دانش‌آموخته دانشگاهی هستند و توانمندی مناسبی دارند اما در اشتغال با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

دختران نابینا در امر ازدواج با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شوند و در این میان بیکاری فرصت ازدواج و تشکیل خانواده را از پسران نابینا می‌گیرد و تا وقتی مشکل کار و اشتغال حل نشود نمی‌شود مشکل ازدواج را حل کرد. وی تصریح می‌کند: ۶۰ نیروی فعال در این انجمن عضو هستند که در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و مهارت‌های زندگی فعالیت می‌کنند.

فخار می‌گوید: اعضای این انجمن برای رفت‌وآمد به این مکان با مشکل تأمین وسیله نقلیه روبه‌رو هستند و پیگیری‌های ما برای تأمین یک دستگاه ون به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: مکان انجمن نیز ساختمانی فرسوده است که نیاز است تا مکان دیگری برای انجام برنامه‌های مختلف انجمن در اختیار قرار گیرد.

حمایت بهزیستی استان از یک هزار و ۷۷۰ نفر نابینا

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اکنون یک هزار و ۷۷۰ نفراز نابینایان استان از حمایت‌های این اداره کل بهره‌مند هستند.

اسماعیل قربانی اظهار می‌دارد: ۵۰ نفر از دانشجویان نابینا از حمایت‌های ما برخوردار هستند و هزینه‌های تحصیل آنان توسط این اداره کل تعهد شده است.

قربانی درباره گلایه‌ها از نامناسب بودن معابر برای حضور و تردد نابینایان می‌گوید: این معضل یکی از مهم‌ترین مشکلات نابینایان استان است و در این زمینه تلاش داریم تا باهمت شهرداری‌ها و سایر متولیان، این مشکلات را به حداقل برسانیم.

وی مناسب‌سازی معابر را از خواسته اصلی معلولان و ازجمله نابینایان عنوان کرد و می‌گوید: نابینایان باید بتوانند به‌راحتی در معابر تردد داشته باشند و از فضاها و اماکن عمومی استفاده کنند.

مدیرکل بهزیستی استان درباره اقدامات پیشگیرانه این اداره کل برای نابینایی اظهار می‌دارد: آموزش‌های قبل از ازدواج و غربالگری در دستور کار ما است تا از بروز این معلولیت کاسته شود.

قربانی تصریح می‌کند: کودکان سه تا ۶ سال هرساله زیرپوشش طرح غربالگری بینایی قرار می‌گیرند و مشاوره قبل از ازدواج نیز از دیگر برنامه‌ها در این زمینه است.