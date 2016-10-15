به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رصد»، «شیدا محمد ابدالی» سفیر افغانستان در هند گفت: افغانستان به زودی برای تقویت روابط میان دو کشور، در شهر حیدرآباد این کشور کنسولگری دایر می کند.

سفیر افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در هند گفت: ما به زودی یک کنسولگری در شهر حیدر آباد دایر می کنیم که نه تنها بر تجارت و مسایل کاری شهروندان تمرکز خواهد داشت، بلکه گامی به سوی توسعه روابط دوجانبه در تمام سطوح خواهد بود.

به گفته ابدالی، با دایر شدن این کنسولگری، همکاری افغانستان با هند در بخش‌های آموزشی، تجاری، فرهنگی و بهداشتی،افزایش خواهد یافت.

سفیر افغانستان در هند در حاشیه نشست فدراسیون اتاق‌های تجارت و صنایع هند (FICCI) و فدراسیون اتاق‌های تجارت و صنایع «تلنگانا» و «آندرا پرادش»، در گفتگو با رسانه های هندی از آغاز مرحله ایجاد کنسولگری افغانستان در حیدر آباد خبر داد.

گفته می شود پیشنهاد خواهر خواندگی شهر حیدر آباد و جلال آباد نیز از سوی دو طرف پذیرفته شده و پروازهای مستقیم میان کابل و حیدرآباد، نیز پس از دایر شدن کنسولگری افغانستان آغاز خواهد شد.