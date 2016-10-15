ثبت نام اینترنتی۹۸۴ هزار و ۱۴۳ نفر در سرشماری ۹۵ خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ که در سازمان برنامه و بودجه استان برگزار شد، با بیان اینکه در سرشماری اینترنتی بین استان‌های خراسان رضوی، مشهد رتبه ۱۹ را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: خوشبختانه در این استان شهرستان‌هایی هستند که به میزان ۳۷ درصد مشارکت کرده‌اند و یک سوم سرشماری آن‌ها انجام شده‌است.

وی با اشاره به اینکه رتبه خراسان رضوی در سرشماری اینترنتی سال ۹۵ در کشور ۲۷ است، افزود: پوشش جمعیتی ۹۸۴ هزار و ۱۴۳ نفر در خراسان به صورت اینترنتی صورت گرفته که معادل ۲۹۳ هزار و ۵۱۴ خانوار است.

معاون فنی اجرایی سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ خراسان رضوی با تاکید به اینکه سرشماری یک کارسازمان یافته محسوب می‌شود که در این راستا رعایت برنامه‌های تدوین شده الزامی است، تصریح کرد: تمام برنامه‌های زمانی به طور دقیق برنامه ریزی شده و کانال‌هایی برای ارتباط با معاونین فنی ایجاد شده است تا مطالبی که فوریت بالایی دارند به آن‌ها اعلام شود.

وی با اشاره به اینکه بازشماری سرشماری از ۱۶ آذر ماه جاری شروع می‌شود، ابراز کرد: هزار و ۲۴ نفر مامور سرشماری امسال هستند و همچنین ۷۱ نفر مامور ذخیره، ۲۸ نفر مامور موسسه‌ای و ۱۱ نفر مامور تلفنی سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ را انجام می‌دهند.

حسینی با بیان اینکه سرشماری حضوری از ۲۸ این ماه از طریق کاربران آمارگیری در سراسر کشور انجام می‌شود، ادامه داد: از این میان ۹۹۱ نفر حائز نمره شدند که البته ۳۳ نفر دیگر مورد نیاز است، همچنین ۹۱۴ نفر نیروهای اصلی و ۱۵۶ کارشناس به کار گرفته شده‌اند، که به ازای هر مامور اصلی یک تبلت در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه از نظر کاهش نیروی انسانی نگرانی نداریم و برخلاف سرشماری‌های گذشته نیاز به برگزاری‌ کلاس‌های متعدد نیست، عنوان کرد: برای نیروهای موسسه‌ای نیاز به تبلت نیست و برای این نیروها فرم ‌هایی تعبیه شده است.

معاون فنی اجرایی سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ خراسان رضوی با تاکید به اینکه سرشماری اینترنتی امسال تا دو روز آینده تمدید شده است، خاطر نشان کرد: در پایان اجرای سرشماری امکان ویرایش و اصلاح اطلاعات سرشماری وجود دارد.