به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد میرعمادی پیش از ظهر شنبه در نخستین سالگرد شهادت سید روح‌الله عمادی و یادواره شهدای مدافع حرم در سوادکوه استان مازندران در سخنانی بابیان اینکه شهدا زیبا و خوب فهمیدند و خوب عمل کردند، بیان کرد: برخی افراد نه خوب می‌فهمند و نه خوب عمل می‌کنند، برخی دیگر خوب می‌فهمند ولی خوب عمل نمی‌کنند و این موارد به بصیرت افراد ارتباط دارد.

وی با اشاره به بصیرت شهدای مدافع حرم و شهدای دشت کربلا، از آن‌ها به‌عنوان مصادیق و الگوهایی در این زمینه یادکرد و گفت: شهید خلبان عمادی وصیت‌نامه عجیبی دارد که باید بازخوانی و در آن تأمل شود.

قدرتمندترین آدم تاریخ را نبود بصیرت مظلوم کرد

آیت‌الله میرعمادی با یادآوری اینکه در تاریخ اسلام چیزی که امام حسن(ع) را شکست داد نبود تحلیل سیاسی و بصیرت بود افزود: همچنین چیزی که فتنه خوارج را به وجود آورد نبود تحلیل و سیاسی بصیرت بود.

وی ادامه داد: در مصداق مشابه چیزی که امیرالمؤمنین را زیر فشار قرارداد و قدرتمندترین آدم تاریخ را آن‌گونه مظلوم کرد نبود تحلیل سیاسی و بصیرت بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد در فراز دیگری از سخنان خود به جایگاه و اهمیت ولایت و رهبری اشاره کرد و افزود: سرباز صادق ولایت و راستین بودن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که شهدا نشان دادند سرباز راستین ولایت هستند.

آیت‌الله میرعمادی بابیان اینکه اگر شبانه‌روز شکر گذار خداوند باشیم که نعمت اسلام، امام و ولایت و رهبری را به ما عنایت فرمود باز کم است، تصریح کرد: باید سربازی صادق و شکر گذار نعمت رهبری باشیم.

وی با تأکید بر لزوم ارتقای معرفت و بصیرت تأکید کرد: باید خطر وسوسه‌های درونی و دنیا فریبی را از خود دور کنیم.

راه‌حل مقابله با توطئه‌ها اخلاص در عمل و هوشیاری است

آیت‌الله میرعمادی با اشاره به توطئه‌های مختلف دشمنان در مسیر حرکت و رشد انقلاب اسلامی ایران بیان کرد: فتنه‌ها، حوادث، دشمنی‌ها و توطئه‌ها علیه انقلاب اسلامی ایران فراوان است که نمود آن‌ها را می‌توان در تحریم، تهدید، نیرنگ و شیطنت‌های دشمن و استکبار دید.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان راه‌حل مقابله با این توطئه‌ها را اخلاص در عمل، هوشیاری، بیداری و دچار غفلت نشدن دانست و یادآور شد: نباید از کمک خداوند، ظرفیت مردم، توانمندی داخلی و خطر دشمن غافل شویم.

آیت‌الله میرعمادی بابیان اینکه باید بدانیم خلوص در عمل چاره‌ساز است، بیان کرد: ادامه دادن راه شهدا، انتقال پیام آن‌ها، زنده نگه‌داشتن یاد شهدا، تلاش برای درک صحیح از مسائل و داشتن بصیرت کمتر از شهادت نیست.

وی بر لزوم داشتن ایمان و معرفت تأکید کرد و یادآور شد: خوب فهمیدن و خوب عمل کردن در سایه ایمان و معرفت، صبر و استقامت، اطاعت و عبادت، دفاع از ولایت و شهادت‌طلبی محقق می‌شود.

مهم‌ترین خطر غفلت و دوری از ولایت است

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان بابیان اینکه امروز مهم‌ترین خطر غفلت و دوری از ولایت است، به برخی ویژگی‌های شهدای مدافع حرم اشاره کرد و گفت: شهدای مدافع حرم خود را سپر حرم اهل‌بیت قرار داده و در خارج از مرزها از دشمن استقبال کردند و در غربت شهید شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه والای حضرت زینب کبری اشاره کرد و یادآور شد: حضرت زینب مدافع ولایت مطلقه و مدافع حریم ولایت و امامت بودند.

آیت‌الله میرعمادی گفت: قیام و پیام، دو بخش واقعه کربلا بود که امام حسین (ع) برای مبارزه با فساد، تبعیض و احیای ارزش‌های دینی و زینب کبری(س) برای انتقال پیام قیام امام حسین (ع) تلاش و مجاهدت کردند.

وی با اشاره به بخشی از وصیت‌نامه شهید سید روح‌الله عمادی که «گاهی شهید شدن آسان‌تر از زنده ماندن است»، افزود: زیبایی در دیدن و عمل کردن از وصیت‌نامه این شهید مشخص است.

شهدای مدافع حرم، مردانه ایستادند

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان به دیدار برخی از مرتبطان فتنه با رهبر معظم انقلاب در سال ۸۸ اشاره کرد و گفت: برخی‌ها خوب می‌فهمند ولی خوب عمل نمی‌کنند و شهدا اهل ایمان و معرفت بودند و به نیکی عمل کردند.

آیت‌الله میرعمادی بابیان اینکه شهدای مدافع حرم، مردانه ایستادند و افتخارآفرینی کردند، اظهار کرد: ایستادگی ما باعث سربلندی، محافظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تقویت جبهه عظیم مقاومت در جهان شد و نتیجه مقاومت ما ذلت و خواری آمریکا است.

وی با اشاره به اینکه پرچم اسلام ناب در دست ما است و در راهپیمایی‌ها و عزاداری‌های حسینی کشمیر، فریاد «لبیک یا خامنه‌ای» بلند است، افزود: مقام معظم رهبری، امید ملت‌های زیر فشار هستند و صداقت در سرباز ولایت بودن، درسی است که شهدای مدافع حرم برای ما به ارمغان آوردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری که «انقلابی باشید» افزود: این تأکید بیانگر آن است که برخی‌ها سرباز صادق ولایت نبودند.

آیت‌الله میرعمادی در فراز دیگری از سخنان خود به نام‌گذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نیز اشاره کرد و گفت: ضعف‌های حوزه اقتصاد با تحقق اقتصاد مقاومتی و سپردن کارها به مردم و بسیجیان و اتکا به ظرفیت‌های داخلی قابل‌حل است.