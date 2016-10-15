به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانی پور ظهر شنبه در یکصد و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه امروزه شاخص‌ترین وجه مشترک کلانشهرها مقوله ترافیک و حمل و نقل شهری است، اظهار داشت: بیشترین حجم انرژی مدیریت شهری را مقوله ترافیک به خود اختصاص داده و در بسیاری از تصمیم‌گیری و برنامه ریزی‌ها به عنوان محور اصلی موضوعات مطرح است.

وی با بیان اینکه ترافیک این مولود مدرنیته و صنعتی شدن همواره با گسترش و توسعه شهر و شهرنشینی رشد کرده و تمام ابعاد زندگی را در برگرفته و نقش داشته است، افزود: اصفهان نیز به عنوان یکی از کلانشهرهای کشور با مقوله ترافیک و آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کند.

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: شرایط اجتماعی، عادت شهروندان به استفاده از خودرو به صورت مداوم، عدم توسعه متوازن شهرسازی و عدم گسترش ساختارها و بسترهای ترافیکی در سالیان گذشته و حجم بالای خودروهای تک سرنشینی که در طول روز در تردد هستند، همگی در این نابسامانی ترافیکی مؤثر بود.

وی ادامه داد: بر این اساس و با توجه به وقوف، آشنایی و تمرکز اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری به مساله ترافیک به عنوان یکی از مشکلات اساسی کلانشهر اصفهان این مبحث به عنوان یکی از اولویت‌های برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، حمل و نقل و محیط و زیست و عمرانی در سیاستگذاری‌های شهری مد نظر قرار گرفت و بودجه قابل توجهی را به خود اختصاص داد.

واشیانی پور تاکید کرد: احداث تونل‌ها، بزرگراه‌ها، تقاطع‌های غیر همسطح، مسیرهای دوچرخه سواری، بهینه سازی سیستم حمل و نقل شهری، تدوین طرح جامع حمل و نقل شهری و طرح سه‌شنبه های بدون خودرو که شهردار نیز به عنوان اولین شهرداری که در کشور از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه پاک استفاده کردند و در تحقق این موضوع پیشرو بودند، در واقع اقدامات موثری را انجام دادند اما ما همچنان با مسائل ترافیکی جدی در شهر مواجه هستیم که به نظر می‌رسد بخش عمده این مشکلات، فرهنگی است و باید برنامه ریزی‌های فرهنگی دقیق‌تر و قوی‌تری در ارتباط با ارتقای فرهنگ ترافیکی مردم صورت گیرد.

آسفالت معابر در محلات محروم همچنان مورد مطالبه شهروندان است

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شورای شهر اصفهان رسیدگی و ساماندهی وضعیت آسفالت معابر به ویژه در مناطق و محلات محروم شهر است، اضافه کرد: در بودجه ٩٥ سیاستگذاری لازم در این زمینه انجام شد و شهرداری قول نهضت آسفالت معابر را در سطح مناطق ۱۵ گانه به مردم داد.

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با اینکه تا پایان شهریور ماه سال جاری بالغ بر ۲۶۰ هزار تُن آسفالت در قالب حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع آسفالت در سطح مناطق ۱۵گانه شهر اصفهان پخش شده اما همچنان از محلات و مناطق محروم مراجعات قابل توجهی در این زمینه داریم که شهرداری باید گزارش مفصلی را در این زمینه به شورای شهر ارائه کند تا بدانیم که در مناطق ١٥ گانه به چه طریقی و براساس چه اولویت هایی نهضت آسفالت پیش می رود.

وی ابراز داشت: چراکه یکی از اهداف این موضوع محرومیت زدایی بوده و امیدواریم که این موضوع با اولویت محلات محروم در شهر اصفهان انجام شود و تا پایان سال تحول قابل ملاحظه ای را در نهضت آسفالت شاهد باشیم.

واشیانی پور ادامه داد: ما در بودجه سال ٩٥ سه ردیف اعتباری در زمینه احداث سه مرکز تفریحی بانوان پیش بینی کردیم که یکی از این مراکز مدتی پیش در منطقه هشت کلنگ زنی شد اما با اینکه هفت ماه از سال گذشته هیچ اقدامی در مناطق ١٠ و پنج صورت نگرفت و باید این امر مورد توجه شهرداران مناطق باشد.