پلیمر اصلاح کننده قیر و آسفالت تولید شد/ ارتقا کیفیت آسفالت

به گزارش خبرنگار مهر، دیانا بختیاری، دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران و مجری طرح تولید «پلیمر اصلاح کننده قیر و آسفالت» قیر طبیعی را ماده ای هیدرو کربنی دانست و افزود: قیر در طبیعت و در اثر تبدیل تدریجی نفت خام، تحت تأثیر عوامل جوی و تبخیر مواد فرار آن، پس از گذشت سالیان بسیار زیاد، به دست می آید و بدون نیاز به روش های تقطیر در صنعت به کار می رود.

وی با بیان اینکه این نوع قیر دوام بهتری نسبت به قیر تقطیری دارد، گفت: قیر طبیعی در حلالهای «آلیفاتیک» و «آروماتیک» به صورت محلول بوده که در حالت کلوخه ای بسیار ترد و به رنگ مشکی براق و در حالت پودری به رنگ قهوه ای تیره است. برای قیر طبیعی از نام های «یواینتایت»، «آسفالت»، «آسفالتوم» و «گیلسونایت» نیز استفاده شده است.

وی با بیان اینکه رویکرد اصلی این طرح برطرف کردن نقاط ضعف صنعت، انجام آزمایشات اولیه و ساخت سل فلوتاسیون آزمایشگاهی، جهت خاکستر زدائی از قیر طبیعی است، اظهار داشت: در این زمینه نتایج مطلوبی حاصل شده است و عمل خاکستر زدائی به میزان بیش از 2 درصد انجام شده است که پس از آن ساخت نیمه صنعتی با ظرفیت خاکستر زدائی ۹ تن محصول در روز در دستور کار قرار گرفت.

وی عدم توجیه اقتصادی و استفاده بیش از حد آب که با توجه به شرایط موجود طبیعت بسیار نامطلوب است را از مشکلات روش فلوتاسیون نام برد و اظهارکرد: برای حل این معضلات این شرکت اقدام به ساخت سیستم برگشت آب به داخل سیستم و نیز در نهایت طراحی تصفیه پساب پرداخته است که این معضل به شکل قابل توجهی برطرف شد.

دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران ادامه داد: با توجه به میزان بالای خاکسترزدائی از محصول نیز عدم توجیه اقتصادی طرح برطرف و در نهایت محصولی با خاکستر کنترل شده و مطلوب ارائه می شود.

وی با بیان اینکه این طرح در حال ثبت اختراع است، افزود: این محصول قابلیت ارتقاء کیفیت آسفالت و جلوگیری از بروز انواع عوارض قیر زدگی، شن زدگی و انواع ترک خوردگی ها را دارا است.

به گفته بختیاری، عدم نیاز به نصب تأسیسات جانبی در کارخانه آسفالت، نگهداری به مدت طولانی و بدون مشکل، در نتیجه پائین آوردن هزینه های حمل و استفاده بسیار آسان از مزایای این محصول به شمار می روند.

وی گفت: این محصول نسبت به پلیمر های وارداتی ارزان تر بوده و با تولید آن گام بزرگی در راستای اقتصاد مقاومتی برداشته می شود.

وی اظهارکرد: ساخت تأسیسات مورد نیاز این محصول نیز توسط متخصصان شرکت انجام شده است و بهره برداری از خط تولید آن تا پایان ماه جاری آغاز خواهد شد.