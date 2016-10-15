آخرین وضعیت پروژه احداث ادامه بزرگراه شهید حکیم

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اجرای آخرین مراحل عملیات عمرانی در پل‌های تقاطع غیرهمسطح کاروانسراسنگی ۱ و ۲، علیرضا جاوید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به اتفاق مدیران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، تنی چند از مدیران معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲۲ و جمعی از دست‌اندرکاران مربوطه، به محل اجرای پروژه احداث ادامه بزرگراه شهید حکیم رفت تا پیشرفت عملیات اجرایی این معبر بزرگراهی ۱۶ کیلومتری به همراه تقاطع‌های مسیر، تونل شهدای غزه و تقاطع‌های غیرهمسطح کاروانسراسنگی ۱ و ۲ را مورد پایش قرار دهد.

در این بازدید چند ساعته که از روی عرشه مرتفع‌ترین پل تقاطع غیرهمسطح کاروانسراسنگی ۱ در محل تقاطع ادامه بزرگراه شهید حکیم با بزرگراه‌های فتح و شهید لشگری آغاز شد، در مورد اقدامات باقی‌مانده اجرایی که باید طبق برنامه زمان‌بندی پروژه تا پایان پاییز سال جاری به سرانجام برسند، بحث و تبادل نظر شد و تدابیری در جهت رفع موانع اجرایی و تسریع عملیات عمرانی اتخاذ شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در این بازدید علاوه بر پیمایش کل مسیر ۱۶ کیلومتری ادامه بزرگراه شهید حکیم و بررسی میزان پیشرفت تقاطع‌های مسیر، به محل احداث پل‌های تقاطع این بزرگراه با بلوار المپیک رفت تا اقدامات انجام شده به منظور آماده سازی پل‌های شرقی- غربی و پل جهتی شمال به شرق این تقاطع را از نزدیک بررسی کند.

وی با بیان آنکه تقاطع بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک از تقاطع‌های پرتقاضای سفر در مسیر این بزرگراه به شمار می‌آید، از مجریان پروژه خواست با توجه به نقشی که این تقاطع در تقویت ارتباط محلات موجود در ضلع شمال بزرگراه شهید حکیم با شبکه معابر بزرگراهی پایتخت خواهد داشت، روند اجرای آن را طبق برنامه زمان‌بندی ادامه دهند.

علیرضا جاوید همچنین با حضور در کارگاه پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید خرازی با محور ۴۵ متری شهید باقری، ابراز امیدواری کرد معدود اقدامات باقی مانده در این پروژه با توجه به تکمیل باند تندروی شمالی و رفع تمام معارضات تاسیساتی به زودی به سرانجام برسد.

بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید خرازی با محور ۴۵ متری شهید باقری، سبب تسهیل رفت و آمد به شهرک شهید باقری و دریاچه شهدای خلیج فارس خواهد شد.