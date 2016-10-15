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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۸

در دهه اول محرم صورت گرفت

ورود و خروج ۳۰۰ هزار و۲۵۳ مسافر از طریق حمل ونقل هوایی در مشهد

ورود و خروج ۳۰۰ هزار و۲۵۳ مسافر از طریق حمل ونقل هوایی در مشهد

مشهد ـ مدیر کل فرودگاه‌های خراسان رضوی گفت: در دهه اول ماه محرم ۳۰۰ هزار و ۲۵۳ مسافر از طریق خطوط هوایی به مشهد وارد و از مشهد خارج شده‌اند.

محمد باقر قاسم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۱۲ مهرماه تا ۲۲ مهرماه سال جاری مصادف با دهه اول ماه محرم ۳۰۰ هزار و ۲۵۳ مسافر از طریق دو هزار و ۸۳ پرواز به مشهد وارد و از مشهد خارج شده‌اند.

وی افزود: تعداد پروازهای انجام شده در دهه اول محرم سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۸ درصد و تعداد مسافر ورودی و خروجی ۲۶ درصد رشد داشته است.

مدیر کل فرودگاه‌های خراسان رضوی با اشاره به جابه‌جایی ۲۹ هزار و ۸۲۳ مسافر در روز اول ماه محرم بیان کرد: بیشترین حجم مسافر ورودی و خروجی در روز ۱۲ مهرماه مقارن با اولین روز ماه محرم جابه جا شده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به ۲۷۶ پرواز خارجی ورودی و خروجی به فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: ۱۳۸ پرواز خارجی ورودی ۱۹ هزار و ۱۸۲ مسافر خارجی را از طریق خطوط هوایی مختلف به مشهد منتقل کرده‌اند.

قاسم زاده عنوان کرد: ۱۹ هزار و ۲۰۰ زائر خارجی نیز از طریق ۱۳۸ پرواز خروجی از مشهد به کشور مقصد جابه جا شده‌اند.

کد مطلب 3796001

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