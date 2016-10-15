چین از میزبانی مسابقات انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که قرار بود رقابتهای وزنه برداری جام باشگاههای آسیا اوایل آذرماه در چین برگزار شود، این کشور به دلیل فاصله زمانی کوتاه با رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان قاره کهن در ژاپن (۱۸تا ۲۶ آبان) از میزبانی مسابقات جام باشگاههای آسیا انصراف داد.

بر این اساس کمیته برگزاری مسابقات باشگاههای آسیا به فدراسیون وزنه برداری ایران نیز اعلام کرده مسابقات در تاریخ اعلام شده در چین برگزار نخواهد شد. مسئولان کنفدراسیون آسیا در نظر دارند، زمان و کشور دیگری را برای میزبانی این رقابتها مشخص کنند.

دو تیم ذوب آهن اصفهان و شرکت ملی‌حفاری اهواز نمایندگان کشورمان برای حضور در این رقابتها هستند.