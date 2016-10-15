محمداسماعیل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رو به پایان بودن نخستین روز بازرسی از واحدهای صنفی برای مبارزه با کالای قاچاق، گفت: امروز بازرسان اصناف به همراه بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، به واحدهای صنفی تجهیزات پزشکی و عطاری‌ها مراجعه کرده و مقداری کالای قاچاق در این واحدها کشف کردند.

وی با بیان اینکه به این واحدهای صنفی اعلام شد که ۲۴ ساعت فرصت دارند تا فاکتور این کالاها را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارائه کنند، افزود: همه صنوف باید فاکتور قابل رهگیری داشته باشند تا به استناد به این فاکتورها، کالاهای آنها توقیف نشود.

نماینده حقوقی بازرسان اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه تعهداتی از برخی واحدها گرفته شد، اظهار داشت: امروز توقیفی در کالاها نداشتیم؛ اما تذکرهای لازم به واحدهای صنفی داده شد و برخی واحدها هم اعلام کردند که فاکتور را فردا به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌کنند.

قاسمی با اشاره به ادامه بازرسی از اصناف در روزهای آینده، گفت: احتمالا از روزهای آینده بازرسان به بازار صنف طلافروشان و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌روند تا در مورد کالاهای قاچاق در این اصناف هم بازرسی‌های لازم صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز بازرسی‌ها از تجهیزات پزشکی و عطاری‌ها، وزارت جهاد کشاورزی نیز امروز(شنبه) با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد رشد قارچ‌گونه عطاری‌ها سبب شده تا ۳۰ نوع گیاه سمی غیردارویی به مردم فروخته شود.