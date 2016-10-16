به گزارش خبرنگار مهر، گروه انتشاراتی شینتا Chintha Publishers بزرگترین موسسه انتشاراتی هند، ترجمه کتاب «شاعر قاصدک‌ها» سروده صوفی مصطفوی کاشانی را زیر چاپ دارد و تا چندی دیگر این کتاب را راهی بازار نشر می‌کند.

مدیر این انتشارات که ترجمه انگلیسی تعدادی از اشعار این کتاب را در نشریه بین المللی کریتیا خوانده بوده، با خانواده این شاعر تماس گرفته و برای چاپ شعرهای او اظهار تمایل کرده است.

وقتی اولین چاپ کتاب در سال ۱۳۷۷ توسط نشر بهجت منتشر شد، صوفی مصطفوی 10 ساله بود. چاپ ِ دوم و سوم کتاب شاعر قاصدک ها هم به صورت دو زبانه، توسط نشر نسیم دانش منتشر شد.

تعدادی از این شعرها در نشریات الکترونیکی آمریکا و انگلیس منتشر شد و سام همیل شاعر آمریکایی و موسس سایت شاعران ِ ضد جنگ ، ضمن معرفی شان، از تصمیم خود برا ی چاپ کتابی کوچک از سروده‌های این شاعر در آمریکا خبر داد. همچنین نشر برایت در نشریه اینترنتی خود یکی از برنامه های آتی خود را چاپ کتابی از این شعرها اعلام کرد.

کتاب «شاعر قاصدک‌ها» در بیستمین دوره انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی کاندیدای بهترین کتاب ِ شعر نو در رده بزرگسال شد و به مرحله نهایی راه یافت.

انتشارات شینتیا کتاب شاعر قاصدک ها را همراه با تصاویری از شاعر شعرها در سنین مختلف و نقاشی هایی از وی منتشر خواهد کرد. به علاوه ضمیمه ای از ترجمه گزیده نقدهای نوشته شده بر اشعار این کتاب نیز به همراه آن چاپ خواهد شد.

یکی از اشعار این کتاب به شرح زیر است:

اصل من

پیش ِ خداست

من در زندگی خودم نیستم

هیچ کس در زندگی خودش نیست

جنازه ی آدم عین قاب عکس یا صندلی ست

روح من

پیش ِخداست

من از آن دنیا

فقط دنبا ل ِقاصدک هاراه افتاده ام

و آمده ام

بقیه را نمی دانم

و سر ِ راهم

همه ی کلمه ها را به خانه هایشان می رسانم