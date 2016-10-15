۱۲ مورد سرقت در شهرستان کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا شیرزادی از کشف ۱۲ مورد انواع سرقت و دستگیری ۱۰ نفر سارق در این رابطه خبر داد.

وی بیان داشت: در راستای اجرای دستورالعمل های ابلاغی ناجا، طرح «مبارزه با سرقت» با تدوین دستورالعمل مربوطه و تعیین وظایف هریک از یگان های اجرایی، در سطح انتظامی شهرستان کرمانشاه به مرحله اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: اجرای این طرح در سطح شهرستان با استفاده از توان عملیاتی کلانتری و پاسگاه موجب کشف چهار مورد سرقت منزل، شش مورد خودرو سرقتی، دو مورد سایر سرقت ها و دستگیری ۱۲ نفر سارق شد.

شیرزادی افزود: افزایش ضریب امنیت اجتماعی نیازمند همکاری و هم افزایی همه دستگاه ها و آحاد مردم است که با مشارکت همگان، دستاوردهای پلیس خدمتگزار پایدار خواهد ماند.

مرگ زن جوان در اثر برق گرفتگی در کنگاور

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از برق گرفتگی زن جوان ۲۸ ساله در این شهرستان خبر داد و گفت: در ساعت ۱۸:۳۰ روز گذشته در پی تماس مردم با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه در یکی از روستاهای شهرستان کنگاور زن جوان ۲۸ ساله ای دچار برق گرفتگی شده است، بلافاصله پلیس شد.

سرهنگ حسین براری با ابراز تاسف از جان باختن این زن جوان به علت شدت برق گرفتگی، رعایت اصول ایمنی در جهت جلوگیری از چنین حوادثی را برای همه شهروندان ضروری دانست.

وی خاطر نشان کرد: کارشناسان بهترین اقدام در مواجهه با برق گرفتگی را قطع برق از کنتور می دانند که در زمان عدم دسترسی به کنتور مصدوم را باید با اشیای خشک و ابزار نارسانا از منبع برق جدا کرد.

کشف محموله البسه قاچاق در کنگاور

فرمانده انتظامی شهرستان "کنگاور" از کشف ۱۰۹ ثوب انواع کاپشن قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهرستان کنگاور، ماموران این انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری موفق به توقیف یک دستگاه خودرو سواری ۴۰۵ به رانندگی شخصی با هویت معلوم شدند.

سرهنگ حسین براری ادامه داد: در بازرسی از این خودرو تعداد ۱۰۹ ثوب انواع کاپشن قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور با اشاره به توقیف این خودرو، خاطرنشان کرد: در این راستا یک نفر دستگیر و ‌البسه فاقد مجوز نیز توقیف شد که پس از صورتجلسه تحویل مراجع ذیصلاح گردید.

براری هدف از اجرای این طرح ها را افزایش احساس آسایش و امنیت شهروندان و همچنین رضایتمندی مسئولان شهرستان از پلیس عنوان کرد و از شهروندان خواست با پلیس همکاری کنند و در صورت مشاهده جرایم سریعا با تلفن ۱۱۰ تماس حاصل نمایند.