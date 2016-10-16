۱۳۰۰ واحد مسکن مهر بدون متقاضی در لرستان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی علیخانی در سخنانی اظهار داشت: در شش ماه اول سال جاری بهره برداری از سه هزار و ۶۷ واحد مسکن مهر در استان پیش بینی شد که از این تعداد دو هزار و ۸۳۳ واحد مسکن معادل ۹۲ درصد مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: برای بهره برداری از دو هزار و ۸۳۳ واحد افتتاح شده در استان ۸۵ میلیارد تومان از محل تسهیلات و ۷۰ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان تامین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان به تعیین تکلیف هزار و ۱۶۸ واحد مسکن مهر در استان و از تیرماه سال جاری اشاره کرد و گفت: این واحدها به دلایلی متوقف شده بودند که برای ادامه کار آن ها پیمانکاران جدید تعیین شد.

علیخانی به وجود هزار و ۳۷۱ واحد مسکن مهر فاقد متقاضی در استان اشاره کرد و اضافه کرد: میزان پیشرفت فیزیکی این واحدها بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است و علیرغم برداشته شدن شرایط در نظر گرفته شده برای تحویل واحدهای مسکن مهر ولی کسی برای خرید آن ها اقدام نمی کند.

وی گفت: اگر اقشار ویژه در هر سازمانی وجود داشته باشد می توانیم این واحدهای بدون متقاضی را به آن ها تحویل دهیم.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: از تعداد واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر موجود در استان تعداد ۶۰۰ واحد مربوط به شهرستان الیگودرز است که ۴۳۲ واحد آن ها بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارند.