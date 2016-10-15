۶۰ باشگاه ورزشی در مشهد پلمب شد

سیدرضا گلدوزیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد هزار و ۶۰۰ باشگاه ورزشی در استان خراسان رضوی هستند که از این تعداد حدود هزار و ۳۰۰ باشگاه در مشهد فعال هستند، اظهار کرد: طی سال جاری از باشگاههای ورزشی بازدید شده است.
وی افزود: ۴۵۸ مورد بازرسی اولیه، ۲۱۵ مورد بازرسی ثانویه و شش مورد بازرسی ادواری از باشگاهها انجام شده است.
رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی با اشاره به اینکه طرح بازرسی از باشگاههای ورزشی از شهریور ماه سال جاری آغاز شده است، ابراز کرد: در این ماه تعداد ۱۸۲ بازرسی انجام شد که در این راستا برای ۸۰ درصد باشگاهها اخطاریه صادر شد.
وی در رابطه با علل صدور اخطاریه و پلمب باشگاههای ورزشی، گفت: نداشتن مجوز، عدم صدور کارت بیمه عضویت کمیته خدمات درمانی برای اعضا، فروش دارو و مواد مکمل از جمله موارد اخطار و پلمب این باشگاهها بوده است.
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