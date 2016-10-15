به گزارش خبرنگار مهر، سعید صادقی ظهر شنبه با حضور در یکصد و پنجاه و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه ۳۰۰ هزار نفر از مردم استان اصفهان تحت پوشش بهزیستی هستند، اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد از افراد تحت پوشش بهزیستی استان اصفهان در شهر اصفهان زندگی می‌کنند.

وی در ادامه به فعالیت یک هزار مهد کودک در سراسر استان اصفهان نیز اشاره داشت و افزود: ۴۷۰ مرکز مهد کودک استان نیز در شهر اصفهان وجود دارد که ظرفیت خوبی را برای فرهنگسازی در حوزه‌های مختلف ترافیکی، آموزه‌های دینی و ارتقای فرهنگ شهروندی ایجاد کرده‌ است.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان همچنین به وجود بیش از دو هزار کودک ناشنوا در استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: همچنین ۵۰۰ کودک بی سرپرست نیز در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی نگهداری می‌شوند که ۵۰ درصد از این کودکان نیز در شهر اصفهان زندگی می‌کنند.

وی همچنین ضمن ابراز خرسندی از نامگذاری شهر اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که افراد از زمانی که چنین هستند تا سن ۱۸ سالگی کودک خوانده می‌شوند و باید در شهر اصفهان زیرساخت‌های ورود این افرد به عرصه اجتماع بیش از پیش فراهم شود.

صادقی ادامه داد: همه مسئولان باید توجه داشته باشند که کودکان امروز در آینده‌ای نزدیک در جایگاه آنها قرار خواهند گرفت و برای اینکه بخواهیم کودکان اصفهان مسئولان آینده کشور باشند باید برنامه‌ریزی و هدفگذاری لازم را داشته باشیم.

اساسنامه شهر دوستدار کودک به شورای شهر ارسال شود

همچنین اصغر آذربایجانی در ادامه این جلسه علنی به تنظیم اساسنامه دبیرخانه شهر دوستدار کودک در معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان از دو سال گذشته تاکنون اشاره کرد و افزود: ضروری است که این اساسنامه در قالب لایجه‌ای برای تصویب به شورای اسلامی شهر اصفهان ارسال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گفتنی است که در یکصد و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان از تعدادی از کودکان معلول و غیرمعلول شهر اصفهان به مناسبت روز جهانی کودک تجلیل به عمل آمد ضمن اینکه هیات رئیسه و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان برای دقایقی صندلی‌های خود را به این کودکان تقدیم کردند.