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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۷

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:

سقوط درخت بر روی شبکه برق علت حادثه عباس آباد بهشهر بوده است

سقوط درخت بر روی شبکه برق علت حادثه عباس آباد بهشهر بوده است

ساری - مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران سقوط درخت بر روی شبکه برق را سبب افتادن آن بر روی عزاداران حسینی در منطقه عباس‌آباد بهشهر اعلام کرد.

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه سقوط درخت بر روی شبکه برق در تاسوعای حسینی در منطقه عباس‌آباد بهشهر که منجر به فوت یکی از عزاداران و مجروح شدن شماری دیگر شده است افزود: هیچ‌گونه سقوط تیر برقی در مکان موردنظر اتفاق نیفتاده است و علت اصلی حادثه جدا شدن شاخه تنومند درخت از ارتفاع بالا و سقوط آن بر روی شبکه برق و جداشدگی سیم شبکه فشار متوسط (۲۰ کیلوولت) و افتادن آن بر روی عزاداران بوده که متأسفانه سبب جان باختن یک نفر و مصدومیت تعدادی از عزاداران عزیز شده است.

وی افزود: شاهدان عینی حادثه و خانواده‌های مصدومان و مسئولان محلی، امام‌جمعه محترم شهرستان، فرماندار محترم، مسئولان قضایی و ... بهترین گواه بر این ادعا هستند.

سقوط درخت بر روی درخت و افتادن آن بر روی عزاداران حسینی اهالی روستای التپه همزمان با روز تاسوعا سبب مرگ یک نفر و زخمی شدن ۱۰ نفر دیگر شده بود.

کد مطلب 3796023

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