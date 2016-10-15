۵۱۹ بنگاه غیر مجاز املاک در مشهد پلمپ شد

صادق عابدزاده سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با واحدهای مشاوران املاک غیر مجاز برخورد می‌شود، اظهار کرد: این طرح از ۱۵ فروردین ماه آغاز شده است و تعداد ۴۱۲ واحد مشاوران املاک در داخل شهر پلمپ شدند.

وی با اشاره به اینکه تعداد ۲۹۹ واحد صنفی غیر مجاز، ۱۰۷ واحد بدون مجوز و ۱۰۱ واحد دارای مجوز در حاشیه شهر مشهد پلمپ شده‌اند، افزود:در این راستا طرح ملی توسعه نهاد داوری برای رفع اختلاف طرفین معامله در مشهد اجرا شده است.

رییس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد، تصریح کرد: ارتقای امنیت اقتصادی، تسهیل در حل اختلاف احتمالی، کیفیت در ارائه خدمات، کاهش دعاوی و جلوگیری از ارسال پرونده‌ها به محاکم قضایی، ترویج فرهنگ ارجاع اختلاف به داوری، افزایش سطح رضایتمندی از مهمترین اهداف این طرح به شمار می‌آیند.