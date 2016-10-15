  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۶

رییس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد:

۵۱۹ بنگاه غیر مجاز املاک در مشهد پلمپ شد

۵۱۹ بنگاه غیر مجاز املاک در مشهد پلمپ شد

مشهد ـ رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد گفت: تعداد ۵۱۹ بنگاه غیر مجاز املاک در داخل و حاشیه شهر مشهد پلمپ شد.

صادق عابدزاده سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با واحدهای مشاوران املاک غیر مجاز برخورد می‌شود، اظهار کرد: این طرح از ۱۵ فروردین ماه آغاز شده است و تعداد ۴۱۲ واحد مشاوران املاک در داخل شهر پلمپ شدند.

وی با اشاره به اینکه تعداد ۲۹۹ واحد صنفی غیر مجاز، ۱۰۷ واحد بدون مجوز و ۱۰۱ واحد دارای مجوز در حاشیه شهر مشهد پلمپ شده‌اند، افزود:در این راستا طرح ملی توسعه نهاد داوری برای رفع اختلاف طرفین معامله در مشهد اجرا شده است.

رییس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد، تصریح کرد: ارتقای امنیت اقتصادی، تسهیل در حل اختلاف احتمالی، کیفیت در ارائه خدمات، کاهش دعاوی و جلوگیری از ارسال پرونده‌ها به محاکم قضایی، ترویج فرهنگ ارجاع اختلاف به داوری، افزایش سطح رضایتمندی از مهمترین اهداف این طرح به شمار می‌آیند.

کد مطلب 3796025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها